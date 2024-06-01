Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Финляндия решила пересмотреть морские границы с Россией

Финляндия решила пересмотреть морские границы с Россией

ERR: МИД Финляндии хочет пересмотреть морскую границу с Россией
01 июня 2024, 22:47
Фото: iStock/Hasbi Sahin

Фото: iStock/Hasbi Sahin

МИД Финляндии заявил о желании пересмотреть морскую границу с Россией после сообщений о намерении Москвы перенести её в одностороннем порядке. Об этом сообщает издание ERR.
Отмечается, что госграница Финляндии составляет 12 морских миль или около 22 километров. При этом экономическая зона страны выходит за пределы её территориальных вод. Эта акватория примыкает к территориальному морю, а значит её границы согласовываются с соседними странами.

Теперь же Хельсинки объявили о желании контролировать морскую границу, учитывая исходные географические координаты точек, от которых ведётся замер ширины территориального моря и пограничной зоны вдоль островов и побережья.



Подчеркнём, что исходная линия – это воображаемая прямая, соединяющая самые удалённые от побережья точки суши, островов, скал и отдельных камней, выступающих из воды. У побережья Финляндии сразу 54 такие точки. Внешнеполитическое ведомство страны намерено определить, нужны ли им новые точки, после чего инициирует расследование, где пройдёт внешняя граница территориальных вод.

Читайте также:

В Финляндии сделали заявление по ситуации на границе с Россией

Премьер Финляндии Орпо допустил частичное открытие границы с Россией

МИД: Предприятия в Финляндии останавливаются из-за русофобской политики
#финляндия
#россия
#граница
#море
#мид
На Украине призвали к лишению уклонистов имущества и заселению границ крокодилами
Боец «Правого сектора»* Овчаров призвал лишить имущества украинских уклонистов
01 июня 2024, 23:49

Фото: iStock/Olena_Z

Граждане, уклоняющиеся от мобилизации на Украине, должны быть лишены имуществам, а река Тиса на границе, через которую мужчины призывного возраста совершают побеги из страны, необходимо заселить крокодилами, заявил боец ДУК «Правый сектор»* Борис Овчаров в интервью YouTube-каналу «Свои».
«Я считаю, закон о мобилизации очень мягкий. Я считаю, должны были быть более радикальные санкции: и арест имущества, и арест счетов, и изъятие имущества. Я гораздо жестче делал бы все», – сказал Овчаров.

Он признал, что его предложение о крокодилах на пограничье преувеличено, но подчеркнул, что он был в ярости из-за своей позиции уклонистов.

«То есть они не боятся нырять в Тису, сколько их тонет, но они боятся защищать свою семью, свой дом», – заявил военнослужащий.

По его словам, если республика не сможет провести нормальную мобилизацию, армии просто придет конец. И когда люди будут истощены, Украина перестанет существовать, заключил он.

Ранее стало известно, что украинские уклонисты пересекают границу с Румынией через горы.

Читайте также:

Назван интересующий Запад ресурс Украины

В США раскрыли главный страх лидеров НАТО на Украине

Стало известно условие прекращения обстрелов Белгорода

* организация признана террористической и запрещена в России
#украина
#румыния
#горы
#армия
#мобилизация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бастрыкин поручил повторное возбуждение уголовного дела по факту избиения бойца СВО
Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело по факту избиения бойца СВО
01 июня 2024, 23:48

Фото: сайт СК РФ

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возобновить уголовное дело по факту избиения в подмосковном Реутове бойца, участвовавшего в специальной военной операции (СВО), сообщил Telegram-«Информационный центр СК России».
В декабре прошлого года на парковке боец поссорился с уроженцем Азербайджана, который избил своего оппонента. По данному факту было возбуждено уголовное дело, но прокуратура города Реутов вернула материал в органы внутренних дел.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание повторно возбудить уголовное дело и доложить о предварительных и окончательных результатах его расследования», – уточнили в СК.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту смерти ребенка оо огнестрельного ранения в одном из сел Дагестана.

До этого сообщалось, что в Дагестане ребёнок напал на полицейского и нанёс ему два ножевых ранения.

Читайте также:

Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту смерти ребёнка в Дагестане

Бастрыкин поручил возбудить дело об избиении участника спецоперации

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на «кинувшего зигу» волгоградца
#ск рф
#уголовное дело
#азербайджан
#избиение
#сво
#драка
#конфликт
#чехов
#реутов
#следственный комитет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Назван интересующий Запад ресурс Украины
Сенатор Цеков: Запад оказывает помощь Украине ради «захваченных» им территорий
01 июня 2024, 23:25

Фото: iStock/:Im Yeongsik

Западные компании «захватили» земельные угодья Украины, поэтому иностранные правительства теперь поддерживают Киев, заявил ​крымский сенатор Сергей Цеков в интервью для News.ru.
«Украина нужна Западу только ради ее богатств. Прежде всего — плодородная земля. Многие земли они уже захватили за счет приватизации, Запад на Украине имеет очень большие земельные площади, очень большие, а на Украине руководство только и заботилось, как бы что-то продать и заработать», — сказал Цеков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский жаловался на быстрое производство оружия в России по сравнению с Западом.

Читайте также:

В США раскрыли главный страх лидеров НАТО на Украине

Стало известно условие прекращения обстрелов Белгорода

Обстрел ВСУ оставил без света жителей двух сел в Белгородской области
#украина
#сша
#нато
#владимир зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США раскрыли главный страх лидеров НАТО на Украине
Экс-сотрудник Пентагона Брайен: в НАТО опасаются коллапса Украины
01 июня 2024, 23:17

Фото: iStock/Michele Ursi

НАТО опасается возможного поражения на Украине, сообщил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайан в публикации для Weapons and Strategy.
«Лидеры НАТО опасаются распада Украины. Пока они гадают, что русские будут делать дальше, у них практически нет вариантов спасения Украины», – уточнил Брайен.

По его словам, в настоящее время Украина находится на грани краха. В частности, ситуация ухудшается с каждым днем, поскольку ВСУ испытывают нехватку войск, а армия продолжает нести значительные потери. Бывший сотрудник Пентагона заявил, что ввод относительно небольшого числа военнослужащих НАТО не является решением проблемы.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что если конфликт на Украине будет заморожен, то в будущем он снова обострится. Зеленский считает, что пауза в боевых действиях может помочь России, но не Киеву. Украинский лидер уверен, что Москва потратит это время на укрепление своих позиций, и пожаловался, что после заморозки она может только укрепиться.

Читайте также:

Зеленский: Трамп будет лузером в случае прихода к власти и компромисса с РФ

Зеленский обсудит с главой МО США как расширить возможности ВСУ для ударов по РФ

Зеленский назвал «самого главного врага» Киева
#владимир зеленский
#украина
#всу
#армия
#сша
#нато
#киев
#москва
#россия
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Многие годы дружили»: Путин выразил соболезнования в связи со смертью Чилингарова
Путин выразил соболезнования в связи со смертью депутата ГД Чилингарова
01 июня 2024, 21:14

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью депутата Госдумы и полярного исследователя Артура Чилингарова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что Путин и Чилингаров хорошо знали друг друга и дружили много лет.

Президент направил телеграмму с соболезнованиями его родным и близким.

В субботу на 85-м году жизни от тяжелой и продолжительной болезни скончался депутат Госдумы, Герой Советского Союза и Герой России Артур Чилингаров. О его смерти сообщил председатель нижней параты парламента Вячеслав Володин. Он также выразил свои соболезнования.

Читайте также:

Умер депутат Госдумы Артур Чилингаров: биография, карьера

В Москве скончался посол Гондураса в России Хуан Рамон Эльвир Сальгадо

«По желанию Путина»: как умер главный «кремлевский художник» Сергей Андрияка
#владимир путин
#соболезнования
#депутат
#госдума
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США объявили о запуске двух межконтинентальных баллистических ракет
США запустят две баллистические ракеты Minuteman III 4 и 6 июня
01 июня 2024, 21:01

Фото: iStock/allanswart

США запустят две межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III 4 и 6 июня. Об этом сообщило командование космических сил страны.
Отмечается, что первый испытательный запуск будет осуществлён 4 июня с 12:01 до 06:01 по тихоокеанскому времени. А второй состоится 6 июня в это же время.

Испытания будут проходить на базе Ванденберг в Калифорнии.

Командование уточнило, что целью испытаний станет демонстрация готовности ядерного оружия, а также проверка его эффективности.

Также в ведомстве добавили, что предупредили Россию о готовящихся запусках ракет.

Ранее, в минувший четверг, ВМС США в тестовом режиме осуществили перехват баллистической ракеты SM-6 Dual II средней дальности. В Пентагоне по итогам проведения испытаний заявили, что была продемонстрирована возможность по определению, отслеживанию и перехвату баллистической ракеты средней дальности на последнем этапе полета.

Читайте также:

«Вернуть взрослых в комнату»: Кеннеди-младший о войне США с Россией ради Украины

Инструктор из США: Мы учим военных ВСУ получать удовольствие от убийства

Россия требует от США ответа на вопрос о ядерном оружии в Азиатско-Тихоокеанском регионе
#сша
#ракета
#испытания
#проверка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Умер депутат Госдумы Артур Чилингаров: биография, карьера
Умер депутат Госдумы и полярный исследователь Артур Чилингаров
01 июня 2024, 20:28

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

На 85 году жизни умер депутат Госдумы и полярный исследователь Артур Чилингаров.
Подробнее о биографии и карьере Чилингарова расскажет «Радио 1».

Биография

Артур Николаевич Чилингаров родился 25 сентября 1939 года в Ленинграде. В 1963 году окончил арктический факультет Ленинградского высшего инженерного морского училища им. адмирала С. О. Макарова (ныне Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова) по специальности «инженер-океанолог».

Карьера

После окончания учёбы, с 1963 по 1965 годы, Чилингаров находился в якутском посёлке Тикси, где работал инженером-гидрологом в Арктической научно-исследовательской обсерватории.

В политику Чилингаров пришёл в 1965 году, когда занял пост первого секретаря Булунского районного комитета ВЛКСМ Якутской АССР.

В 1986-1992 годы был заместителем председателя Госкомгидромета СССР, начальником главного управления по делам Арктики, Антарктики и Мирового океана.

В 1986 году Чилингаров участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В 1991 году его назначают советником председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова по проблемам Арктики и Антарктики. Этот пост он занимает до 1993 года, после чего становится депутатом Госдумы I-V созывов (до 2011 года). С 1993 по 2007 годы является заместителем председателя Госдумы, а св 2007-2011 годах – первым заместителем руководителя фракции «Единая Россия».

В 2021 году избран депутатом Госдумы VIII созыва. Был одним из старейших по возрасту депутатов этого созыва после Владимира Ресина и Валентины Терешковой.

Читайте также:

«По желанию Путина»: как умер главный «кремлевский художник» Сергей Андрияка

В Москве скончался посол Гондураса в России Хуан Рамон Эльвир Сальгадо

Умер генконструктор российского НПО автоматики Дерюгин
#депутат
#госдума
#россия
#единая россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Госдеп озвучил официальную позицию США о легитимности Зеленского
Госдеп: США не изменили позицию о статусе Зеленского после истечения полномочий
01 июня 2024, 20:09

Фото: iStock/Kiyoshi Tanno

США не изменили свою позицию о статусе Владимира Зеленского после истечения срока его полномочий. Такое заявление Госдеп США сделал в беседе с РИА Новости.
Агентство спросило, какой позиции США придерживаются в отношении статуса Зеленского с учётом истечения срока его полномочий и непроведения выборов на Украине. В ведомстве сослались на официального представителя Госдепа Мэттью Миллера от 25 марта.

Тогда, в преддверии истечения полномочий Зеленского, он заявил, что Соединённые Штаты понимают сложность проведения выборов в условиях конфликта и считают, что этот вопрос должно решать население страны.

Напомним, что полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая. Президентские выборы должны были состояться на Украине 31 марта, однако их отменили из-за военного положения. После этого возник вопрос легитимности политика.

Читайте также:

Путин изучил Конституцию Украины и высказался о нелегитимности Зеленского

Спикер Рады Стефанчук ответил на слова Путина о переходе полномочий президента Украины

«Обсуждать легитимность Гитлера?»: Военэксперт высказался о президентстве Зеленского
#госдеп
#сша
#владимир зеленский
#президент
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Вернуть взрослых в комнату»: Кеннеди-младший о войне США с Россией ради Украины
Кеннеди-младший назвал безумием войну США и РФ ради Украины
01 июня 2024, 19:33

Фото: iStock/grynold

Война США против России с целью защиты режима Владимира Зеленского была бы безумием. Об этом в соцсети Х написал независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.
Он сослался на исследования Пентагона, которые показали, что 90 миллионов американцев погибнут в течение первых минут ядерной войны с Россией. Ещё столько же граждан скончаются за последующие полгода.

Политик добавил, что эти оценки могут быть заниженными.

Однако Кеннеди-младший заявил, что именно это ждёт США в случае разрешения ВСУ обстреливать объекты на территории России, а также эскалации напряжённости в отношениях с Москвой, Пекином и Пхеньяном.

В заключение он призвал «вернуть взрослых в комнату».

Читайте также:

Украина и Европа просят США разрешить ВСУ обстреливать всю Россию

Кандидат в президенты США резко осудил решение Байдена по Украине

«Обмен ядерными залпами»: названа альтернатива переговорам по Украине
#сша
#россия
#война
#украина
#ядерное оружие
#катастрофа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф