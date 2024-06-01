Финляндия решила пересмотреть морские границы с Россией

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МИД Финляндии заявил о желании пересмотреть морскую границу с Россией после сообщений о намерении Москвы перенести её в одностороннем порядке. Об этом сообщает издание ERR.
Отмечается, что госграница Финляндии составляет 12 морских миль или около 22 километров. При этом экономическая зона страны выходит за пределы её территориальных вод. Эта акватория примыкает к территориальному морю, а значит её границы согласовываются с соседними странами.
Теперь же Хельсинки объявили о желании контролировать морскую границу, учитывая исходные географические координаты точек, от которых ведётся замер ширины территориального моря и пограничной зоны вдоль островов и побережья.
Подчеркнём, что исходная линия – это воображаемая прямая, соединяющая самые удалённые от побережья точки суши, островов, скал и отдельных камней, выступающих из воды. У побережья Финляндии сразу 54 такие точки. Внешнеполитическое ведомство страны намерено определить, нужны ли им новые точки, после чего инициирует расследование, где пройдёт внешняя граница территориальных вод.
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Теперь же Хельсинки объявили о желании контролировать морскую границу, учитывая исходные географические координаты точек, от которых ведётся замер ширины территориального моря и пограничной зоны вдоль островов и побережья.
Подчеркнём, что исходная линия – это воображаемая прямая, соединяющая самые удалённые от побережья точки суши, островов, скал и отдельных камней, выступающих из воды. У побережья Финляндии сразу 54 такие точки. Внешнеполитическое ведомство страны намерено определить, нужны ли им новые точки, после чего инициирует расследование, где пройдёт внешняя граница территориальных вод.
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Анастасия Чинкова