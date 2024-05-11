Русофобская политика финский властей приводит к тому, что в стране останавливаются промышленные предприятия, а туристический бизнес несёт серьёзные убытки, с таким заявлением выступил директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев в беседе с ТАСС.
По словам дипломата, в последнее время финские власти активно пропагандировали мид о некой «угрозе с Востока», в который начали верить и простые граждане.
Он также подчеркнул, что помимо промышленности, серьёзные убытки страна несёт и в туристической сфере. Для миллионов российских путешественников, которые любили посещать Финляндию, власти страны закрыли границы, отчего теперь сами страдают.
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«Сегодня русофобская повестка в этой стране в значительной степени подогревается теми, кто призывает ради солидарности с нынешним неонацистским режимом в Киеве затягивать потуже пояса, игнорируя остановку промышленных предприятий в силу отсутствия российского сырья и российского рынка сбыта», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Беляев.
Он также подчеркнул, что помимо промышленности, серьёзные убытки страна несёт и в туристической сфере. Для миллионов российских путешественников, которые любили посещать Финляндию, власти страны закрыли границы, отчего теперь сами страдают.
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Евгения Парфентьева