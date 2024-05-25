В Финляндии сделали заявление по ситуации на границе с Россией

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Нелегальные беженцы из Финляндии будут выдворяться за пределы страны без согласия Москвы. Об этом рассказала министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен в интервью телекомпании Yle.
Таким образом министр объяснила положения законопроекта «О выдворении», который в настоящее время рассматривается в финском парламенте.
Рантанен пояснила, что для выдворения нелегальных беженцев не будет требоваться согласие российской стороны. Обязанности по выдворению лягут на пограничную службу страны, добавила министр.
Напомним, прежде Финляндия обвинила Россию в поощрении иммиграции с целью давления на страну.
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Рантанен пояснила, что для выдворения нелегальных беженцев не будет требоваться согласие российской стороны. Обязанности по выдворению лягут на пограничную службу страны, добавила министр.
Напомним, прежде Финляндия обвинила Россию в поощрении иммиграции с целью давления на страну.
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Анастасия Хохлова