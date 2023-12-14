Финляндия снова закрывает все КПП на границе с Россией

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Правительство Финляндии приняло решение о закрытии КПП на границе с Россией спустя 24 часа после открытия. Об этом сообщает YIe, ссылаясь на слова министра внутренних дел страны Мари Рантанен.
По ее словам, причиной такого решения стали вновь прибывшие мигранты, которые обратились к властям с просьбой о предоставлении политического убежища.
Прежде правительство Финляндии обвинило Россию в том, что она допускает к переходу границы лиц, которые не имеют при себе соответствующих документов. Якобы Москва намеренно способствует потоку незаконных мигрантов в страну.
Официальный представитель МИД РФ прокомментировала позицию Финляндии и заявила, что обвинения беспочвенные и необоснованные. Она также указала на то, что Москва готова обсудить возникшую ситуацию с привлечением пограничников.
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Анастасия Крестьянова