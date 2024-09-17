Финляндия в случае войны призовёт на службу 280 тысяч человек

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Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в случае начала боевых действий в стране смогут незамедлительно призвать на военную службу 280 тысяч человек. Об этом он заявил в интервью немецкому телеканалу Welt.
Он подчеркнул, что Силы обороны Финляндии одни из самых сильнейших в НАТО. В связи с этим, в случае начала войны на службу будут незамедлительно призваны 280 тысяч военных.
При этом ранее замначальника штаба по вооружению и логистике сил обороны Финляндии генерал-лейтенант Микко Хейсканен заявил, что государству следует тщательно готовиться к долгосрочному кризису на фоне якобы возросшей агрессии со стороны России.
Также посол России в Финляндии Павел Кузнецов в беседе с РИА Новости сообщал, что Москва внимательно следит за перевооружением финской армии и флота и учитывает полученные данные в оборонном планировании.
Напомним, что Финляндия вошла в состав НАТО 4 апреля 2023 года.
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При этом ранее замначальника штаба по вооружению и логистике сил обороны Финляндии генерал-лейтенант Микко Хейсканен заявил, что государству следует тщательно готовиться к долгосрочному кризису на фоне якобы возросшей агрессии со стороны России.
Также посол России в Финляндии Павел Кузнецов в беседе с РИА Новости сообщал, что Москва внимательно следит за перевооружением финской армии и флота и учитывает полученные данные в оборонном планировании.
Напомним, что Финляндия вошла в состав НАТО 4 апреля 2023 года.
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Анастасия Чинкова