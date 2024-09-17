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Финляндия в случае войны призовёт на службу 280 тысяч человек

17 сентября 2024, 19:18
Фото: iStock/sezer ozger

Фото: iStock/sezer ozger

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в случае начала боевых действий в стране смогут незамедлительно призвать на военную службу 280 тысяч человек. Об этом он заявил в интервью немецкому телеканалу Welt.
Он подчеркнул, что Силы обороны Финляндии одни из самых сильнейших в НАТО. В связи с этим, в случае начала войны на службу будут незамедлительно призваны 280 тысяч военных.

При этом ранее замначальника штаба по вооружению и логистике сил обороны Финляндии генерал-лейтенант Микко Хейсканен заявил, что государству следует тщательно готовиться к долгосрочному кризису на фоне якобы возросшей агрессии со стороны России.



Также посол России в Финляндии Павел Кузнецов в беседе с РИА Новости сообщал, что Москва внимательно следит за перевооружением финской армии и флота и учитывает полученные данные в оборонном планировании.

Напомним, что Финляндия вошла в состав НАТО 4 апреля 2023 года.

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#финляндия
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#военные
#конфликт
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Латвия подняла в воздух истребители НАТО из-за стаи птиц на границе
17 сентября 2024, 19:28

Фото: iStock/Mike-Hon

ВВС Латвии подняли в воздух истребители патрульной миссии НАТО из-за неопознанного объекта, движущегося со стороны границы с Белоруссией, который оказался стаей птиц. Об этом сообщили в пресс-службе латвийской армии.
Отмечается, что во вторник утром районе латвийско-белорусской границы был зафиксирован неопознанных объект. Он приблизился к границе со стороны Белоруссии, после чего пересёк её. В воздух были оперативно подняты истребители НАТО, которые при осмотре воздушного пространства не обнаружили никаких подозрительных объектов.

Позднее по приборам наблюдения за воздушным пространством удалось выяснить, что летающий объект был стаей птиц.

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Президент Эстонии Карис признал усталость Запада от поддержки Киева
17 сентября 2024, 18:53

Фото: iStock/artJazz

Президент Эстонии Алар Карис признал, что западные страны устали от поддержки Украины. Его слова приводит эстонская телерадиовещательная компания ERR.
Журналисты спросили у эстонского лидера, что делать с усталостью, которая наблюдается в западных странах от украинского конфликта.

«Усталость есть. Те, кто на передовой, устали, равно как и те, кто в тылу, и те, для кого (конфликт на Украине. —ред.) далек», — заявил Карис.

Однако он уточнил, что на сегодняшний день нет смысла в переговорах между конфликтующими сторонами. По его словам, Запад оказывает Киеву недостаточно поддержки, чтобы начать обсуждение прекращения огня.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский поссорился с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским в рамках переговоров 13 сентября. Во время переговоров Зеленский обвинил Польшу в недостаточной помощи Киеву. Кроме того, в разговоре был затронут вопрос Волынской резни, украинский лидер и вовсе заявил, что Польша слишком раздувает эту тему и призвал больше это не обсуждать.

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Сербия жёстко ответила на требование Госдепа США по Косово
Вулин призвал США воздержаться от попыток управления Сербией
17 сентября 2024, 18:50

Фото: iStock/rarrarorro

Вице-премьер Сербии Александр Вулин ответил Госдепу США на требование воздержаться от шагов, «противоречащих нормализации», в связи с ситуацией в Косово и Метохии. Об этом сообщила пресс-служба политика.
Ранее Госдеп США призвал Белград и Приштину воздержаться от нескоординированных акций и законодательных актов, которые противоречат нормализации отношений между сторонами.

Вулин подчеркнул, что единственным путём прогрессу ситуации в Косово и Метохии является безусловная реализация Брюссельских соглашений, а также формирование ожидаемого уже 11 лет Сообщества сербских общин.

Он добавил, что Сербии не от чего воздерживаться, а вот США следует воздержаться от попыток управления Белградом, а также от поддержки косово-албанского премьер-министра Альбина Курти и его насилия в отношении сербов в Косово и Метохии.

Кроме того, он призвал Вашингтон воздержаться от бомбардировок Сербии без согласия на то Совета безопасности ООН.

Во вторник, в ходе семинара Rose-Roth Парламентской ассамблеи НАТО делегация Скупщины (парламента) Сербии заявила о насилии и терроре косовоалбанских властей над сербами в Косово и Метохии.

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#сербия
#сша
#политика
#оон
#нато
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Сын Трампа и Роберт Кеннеди призвали к переговорам с РФ из-за ядерной угрозы
17 сентября 2024, 18:41

Фото: iStock/HunterBliss

Сын кандидата в президенты США Дональд Трамп-младший и бывший независимый кандидат Роберт Кеннеди-младший призвали начать переговоры с Россией по Украине из-за нависшей угрозы ядерной войны. Об этом они написали в газете The Hill. По их словам, пришло время для прекращения украинского конфликта.
Сама статья в газете называется «Ведите переговоры с Москвой, чтобы закончить войну на Украине и предотвратить ядерную катастрофу».
«Пришло время деэскалации этого конфликта. Это важнее любых политических вопросов, о которых говорят в нашей стране. Ядерная война означала бы конец цивилизации, какой мы ее знаем, и, возможно, даже конец рода человеческого», — заявили Трамп-младший и Кеннеди-младший.
Они требуют, чтобы президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис отказались от «безумного милитаристского курса» и начали прямые переговоры с Москвой о прекращении конфликта на Украине.

Ранее министр американских ВВС Фрэнк Кендалл заявил, что нет разницы, чем закончится украинский конфликт, но США будут считать Россию острой угрозой для себя. Потому, по его словам, американцы продолжат увеличивать военное присутствие в Европе.

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#конфликт
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#переговоры
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На Украине заявили об остром дефиците кадров из-за мобилизации
«Метинвест»: мобилизация на Украине привела к дефициту кадров на предприятиях
17 сентября 2024, 18:30

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Из-за мобилизации на Украине промышленные предприятия начали испытывать острый дефицит кадров. Такое заявление сделал гендиректор металлургического холдинга «Метинвест» Юрий Рыженков, его слова приводит украинская версия издания «Форбс».
«Дефицит кадров – это главный вызов. Даже не электроэнергия и не «Укрзализныця» (компания «Украинские железные дороги» - ред.), а нехватка людей. Мы уже сейчас столкнулись с ситуацией, когда не можем увеличить производство на «Запорожстали» из-за дефицита кадров», - заявил Рыженков.

Он рассказал, что с начала российской спецоперации в ряды ВСУ были призваны порядка девяти тысяч человек. Кроме того, по его словам, стратегическое предприятие может забронировать от призыва в ряды ВСУ до 50% штата сотрудников. Однако Рыженков подчеркнул, что данная возможность не может исправить ситуацию, так как на подготовку кадров уходит до трех лет.

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#всу
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Стало известно о ссоре Зеленского и Сикорского на переговорах
Onet: Зеленский поссорился с Сикорским во время переговоров
17 сентября 2024, 17:47

Владимир Зеленский поссорился с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским в рамках переговоров 13 сентября. Об этом сообщает издание Onet.
«По сообщениям участников разговора, атмосфера между Зеленским и Сикорским была крайне напряженной, можно было даже говорить о ссоре», — говорится в сообщении.

По данным источника издания поляки были удивлены стилем общения Зеленского с Сикорским.

Автор статьи уточнил, что во время переговоров Зеленский обвинил Польшу в недостаточной помощи Киеву. Кроме того, в разговоре был затронут вопрос Волынской резни, украинский лидер и вовсе заявил, что Польша слишком раздувает эту тему и призвал больше это не обсуждать.

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#польша
#зеленский
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Аль-Ансари: Катар выступает за мирное урегулирование украинского конфликта
17 сентября 2024, 17:30

Фото: iStock/EA

Катар желает мирного разрешения конфликта между Россией и Украиной и не передает оружие ни одной из сторон. Об этом заявил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари в рамках пресс-конференции.
Он категорически опроверг информацию о том, что Доха готова передать Киеву гаубицы в рамках сделки с Берлином.

«Катар с самого начала конфликта выступал за его дипломатическое решение. Катар участвует в переговорном процессе с обеими сторонами конфликта и заинтересован в его успехе», — сказал аль-Ансари.

Он также добавил, что благодаря действиям Катара украинские дети вернулись на родину.

Таким образом, Катар занимает нейтральную позицию и занимается поиском мирного урегулирования конфликта.

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#всу
#переговоры
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В Польше обвинили Украину в нехватке денег на строительство дамбы
MP: Польше не хватило денег на водохранилища и дамбы, поскольку их отдали Киеву
17 сентября 2024, 16:41

Фото: iStock/macky_ch

Польше не хватило денег на водохранилища и дамбы, которые могли бы спасти страну от наводнений, так как все средства отдали Украине. Об этом пишет Myśl Polska.
«Уже более двух лет мы тратим сотни миллионов злотых на поддержание военного конфликта на Украине. У нас нет денег на водохранилища, нет денег на дамбы, а вот на военные действия и для помощи украинцам они нашлись», — говорится в статье.

Автор статьи отметил, что тысячи украинцев, которые на протяжении двух лет «прекрасно проводят время» за счет польских денег, в благодарность за это должны массово помогать полякам, чтобы навести порядок после наводнения.

Он также считает, что польское правительство зря надеется, что Украина сможет победить Россию на поле боя.

Напомним, в Польше ввели режим стихийного бедствия на 30 дней из-за мощного наводнения.

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#военные
#правительство
#украина
#режим
#счёт
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В США указали на самый тяжёлый и опасный комплекс угроз за последние 40 лет
Коэн: США столкнулись с самым тяжёлым и опасным комплексом угроз за 40 лет
17 сентября 2024, 16:12

Фото: iStock/rarrarorro

США столкнулись с наиболее сложным и опасным комплексом угроз за более чем 40 лет. Об этом заявил экс-сотрудник американского Министерства внутренней безопасности по вопросам разведки и борьбы с терроризмом Джон Коэн в беседе с изданием Politico.
Он отметил, что выборы президента проходят именно в то время, когда Штаты сталкиваются с наиболее сложным, динамичным и опасным комплексом угроз, который наблюдался за последние 40 лет в правоохранительных органах, области внутренней и национальной безопасности.

По словам Коэна, в настоящее время американская безопасность сталкивается с физическими угрозами, а также угрозами в киберпространстве. Они исходят как извне, так и из действующих на территории США факторов. Специалист подчеркнул, что злоумышленники научились использовать все возможности интернета для осуществления своей деятельности.

По его словам, правоохранительные органы медленно адаптируются к таким стремительно меняющимся условиям.

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