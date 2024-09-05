В Финляндии заявили о закрытии русской школы из-за «угрозы безопасности»

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Финские власти решили закрыть финско-русскую Школу Восточной Финляндии, ссылаясь на «потенциальную угрозу национальной безопасности». Об этом сообщает издание Iltalehti со ссылкой на свои источники.
Учебное заведение, расположенное в городах Лаппеенранта, Иматра и Йоэнсуу, будет закрыто по причине опасений, что продолжение работы школы с преимущественно русским контингентом учащихся может стать инструментом распространения пророссийской пропаганды. В школе обучается 611 детей, из которых 37% — носители русского языка.
Источник издания отметил, что Финляндия не может допустить существования школы, которая фактически обслуживает одну национальность — русских.
Ранее сообщалось, что несколько российских актеров и бизнесменов лишились недвижимости в Финляндии из-за задолженностей по коммунальным платежам. Среди них актеры Лидия Федосеева-Шукшина, Елена Кондулайнен и Александр Пашутин, которые владели квартирами в курортном городе Пункахарью до осени 2023 года.
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Источник издания отметил, что Финляндия не может допустить существования школы, которая фактически обслуживает одну национальность — русских.
«Такая среда склонна к попыткам распространения пророссийской пропаганды», — добавил он.Основной угрозой власти считают повышенное внимание российских СМИ к этому учебному заведению, которое, по мнению властей, может быть использовано в целях пропаганды.
Ранее сообщалось, что несколько российских актеров и бизнесменов лишились недвижимости в Финляндии из-за задолженностей по коммунальным платежам. Среди них актеры Лидия Федосеева-Шукшина, Елена Кондулайнен и Александр Пашутин, которые владели квартирами в курортном городе Пункахарью до осени 2023 года.
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Елена Перлова