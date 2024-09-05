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В Финляндии заявили о закрытии русской школы из-за «угрозы безопасности»

Финские власти решили, что в русской школе могут распространять пропаганду
05 сентября 2024, 00:59
Фото: istock/Lev Karavanov

Фото: istock/Lev Karavanov

Финские власти решили закрыть финско-русскую Школу Восточной Финляндии, ссылаясь на «потенциальную угрозу национальной безопасности». Об этом сообщает издание Iltalehti со ссылкой на свои источники.
Учебное заведение, расположенное в городах Лаппеенранта, Иматра и Йоэнсуу, будет закрыто по причине опасений, что продолжение работы школы с преимущественно русским контингентом учащихся может стать инструментом распространения пророссийской пропаганды. В школе обучается 611 детей, из которых 37% — носители русского языка.

Источник издания отметил, что Финляндия не может допустить существования школы, которая фактически обслуживает одну национальность — русских.



«Такая среда склонна к попыткам распространения пророссийской пропаганды», — добавил он.
Основной угрозой власти считают повышенное внимание российских СМИ к этому учебному заведению, которое, по мнению властей, может быть использовано в целях пропаганды.

Ранее сообщалось, что несколько российских актеров и бизнесменов лишились недвижимости в Финляндии из-за задолженностей по коммунальным платежам. Среди них актеры Лидия Федосеева-Шукшина, Елена Кондулайнен и Александр Пашутин, которые владели квартирами в курортном городе Пункахарью до осени 2023 года.

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#школы
#финляндия
#рф
#безопасность
Бывший замминистра обороны Попов отказался давать показания по делу о хищениях
05 сентября 2024, 01:32

Фото: istock/Natalia Rusanova

Бывший заместитель министра обороны Павел Попов, задержанный по делу о хищениях в подмосковном парке «Патриот», не признал вину и отказался давать показания. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Генерал сослался на 51-ю статью Конституции России, которая позволяет не свидетельствовать против себя и своих близких. Однако, как отмечает издание, другие фигуранты дела начали сотрудничать с Главной военной прокуратурой и дали показания, изобличающие Попова.

Павел Попов был задержан 29 августа. Его подозревают в махинациях, связанных с финансированием парка «Патриот», за развитие которого он отвечал с 2021 по 2024 год. Следствие утверждает, что экс-замминистра обороны присвоил 30 миллионов рублей. 29 августа 235-й гарнизонный военный суд Москвы постановил заключить его под стражу до 29 октября.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии впервые в истории задержали агента японских спецслужб. Об этом сообщает белорусское издание АТN. Шпион собирал информацию о происходящем в стране.

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Курского проектировщика задержали за передачу зенитного прожектора полку «Азов»*
04 сентября 2024, 22:59

Фото: istockphoto/BrianAJackson

Жителя Курска, который самостоятельно спроектировал зенитный прожектор для обнаружения БПЛА, задержали за его передачу полку «Азов»*. Об этом со ссылкой на силовые структуры сообщает РИА Новости. Устройство он отправил в Киев через Литву, чтобы украинцы могли сбивать российские беспилотники, указано в материале.
По данным издания, 45-летний Виталий Ревин, уроженец Черниговской области, консультировал «азовцев» в сборке прожектора, а когда они оценили устройство, то стали просить прислать еще.

По словам Ревина, прожектор, которым можно подсвечивать небо в поиске БПЛА, он собрал сам, закупив нужные комплектующие в Китае.
«Да, я знал, что полк «Азов»* является в РФ террористической организацией, и что в случае моего разоблачения меня будет ждать законное наказание в виде уголовного преследования согласно закону РФ», — заявил мужчина.
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*Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.
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#рф
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CNN: при стрельбе в школе штата Джорджия погибли 4 человека, еще 30 пострадали
04 сентября 2024, 21:51

Фото: iStock/tiero

В одной из школ штата Джорджия произошла стрельба, погибли 4 человека и еще 30 пострадали. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что все произошло в учреждении вблизи города Уиндер в округе Барроу.
«Предположительно, по меньшей мере четыре человека погибли и около 30 получили ранения в результате стрельбы в школе <…> в Джорджии», — указано в материале.
Бюро расследований штата сообщило, что правоохранителям удалось задержать подозреваемого в нападении.

По данным телеканала, задержанному столько же лет, сколько и учащимся, однако пока неизвестно, учился ли он именно в этой школе.

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#школа
#сша
#стрельба
#больница
#полиция
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Подозреваемого в шпионаже для РФ кита Хвальдимира могли застрелить в Норвегии
04 сентября 2024, 21:35

Фото: istock/alazor

Кита-белуху по кличке Хвальдимир, которую подозревали в шпионаже в пользу России из-за специальной сбруи, могли застрелить в Норвегии. Об этом сообщают зоозащитные организации OneWhale и NOAH, которые добиваются возбуждения уголовного дела из-за случившегося.
«Любимого «кита-шпиона» Хвальдимира застрелили в Норвегии. OneWhale и NOAH добиваются уголовного расследования, подав заявление в полицейский округ Саннес и Национальное управление Норвегии по расследованию и преследованию экономических и экологических преступлений», — указано в публикации OneWhale в соцсетях.
По их информации, разные ветеринары, биологи и баллистики изучили травмы на теле Хвальдимира и заявили, что он погиб из-за стрельбы.

Напомним, эту белуху поймали норвежские рыбаки весной 2019 года. На пряжке надетой на нее сбруи нашли логотип фирмы из Санкт-Петербурга, после чего СМИ стали спекулировать на том, что кит — шпионит в пользу России и даже дали ему имя Хвальдимир (сочетание норвежского слова hval — «кит» и имени президента России). Неделю назад, 31 августа 2024 года, кита нашли мертвым.

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В Белоруссии впервые в истории задержали агента японских спецслужб
04 сентября 2024, 21:02

Фото: istockphoto/cyano66

В Белоруссии впервые в истории задержали агента японских спецслужб. Об этом сообщает белорусское издание АТN. Шпион собирал информацию о происходящем в стране, о реализации китайской инициативы «Один пояс — один путь», о белорусско-украинской границе и военной инфраструктуре, указано в сообщении.
«Пойман агент, подданный страны восходящего солнца, имевший самые обширные интересы, начиная от сбора информации о социально-политической обстановке в Беларуси, реализации китайской инициативы «Один пояс — один путь» и заканчивая происходящим на белорусско-украинской границе, съемкой военной инфраструктуры», — сообщает издание.
Ранее президент республики Александр Лукашенко сообщил, что наличие российского ядерного щита сдерживает Соединённые Штаты от принятия жестких шагов в отношении России и Белоруссии.

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#александр лукашенко
#рф
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Летевший из Индии в Британию Boeing экстренно сел в Шереметьево с отказом тяги
04 сентября 2024, 20:36

Фото: istockphoto/Sitikka

Борт Boeing-787, летевший из Индии в Британию, экстренно сел в подмосковном аэропорту «Шереметьево» из-за отказа автомата, отвечающего за тягу. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает РИА Новости.
«Самолет Boeing-787, выполнявший рейс из Индии в Великобританию, сделал экстренную посадку в аэропорту «Шереметьево» в 18.36 мск в связи с отказом автомата тяги», — указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что самолёт, выполнявший рейс Хабаровск-Москва, готовился совершить посадку в Шереметьево. По информации СМИ, на борту воздушного судна произошло задымление, воздушное судно должно было совершить посадку в аэропорту Шереметьево, расположенном на севере российской столицы.

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#хабаровск
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В Крыму осудят женщину за теракт с попыткой поджога машины с символом Z
04 сентября 2024, 20:02

Фото: istockphoto/Zolnierek

В Крыму будут судить жительницу Брянской области за теракт с попыткой поджога машины, на которую был нанесен символ Z. Об этом сообщила прокуратура полуострова в беседе с Лента.ру. Женщине вменяют государственную измену, покушение на теракт и обучение в целях терроризма, указано в материале.
По данным издания, в ноябре прошлого года женщина приехала в Крым, получив соответствующее задание от СБУ и пройдя видеоинструктаж по изготовлению взрывных устройств. Следователи полагают, что она смастерила две самодельные ручные гранаты, которыми хотела сжечь автомобиль с символом Z, однако была задержана сотрудниками ФСБ.

Дело жительницы Брянской области будет рассматривать Южный окружной военный суд.

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Таможенники нашли полчища живых муравьев в двух посылках из Таиланда в Москву
04 сентября 2024, 19:36

Фото: istockphoto/Witold Siekierzynski

Полчища живых муравьев в двух посылках из Таиланда в Москву обнаружили российские таможенники, сообщила пресс-служба ведомства. Насекомые были в пробирках.
«Несколько тысяч живых муравьев обнаружили сотрудники Центральной почтовой таможни в двух посылках из Таиланда. Они были адресованы в Москву», — прокомментировали в Федеральной таможенной службе.
Отмечено, что по документам в посылках были игрушки для детей, а также печенье. Груз возвращен отправителю.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Воскресенске женщина отказалась знакомиться с настойчивым агрессором, за что получила удар ножом. Инцидент происходил в ночное время суток.

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«Это было по видеосвязи»: отец свесил за футболку сына-инвалида из окна 10 этажа, приревновав жену
04 сентября 2024, 19:06

Фото: iStock/dragana991

В ноябре 2021 года 43-летняя Татьяна вместе со своей 12-летней дочерью Лизой приехала в Санкт-Петербург на долгожданную встречу с мужем, который проживал в северной столице из-за своей работы. Вместе с ним жил младший сын семейства – десятилетний Костя, имеющий инвалидность. За несколько часов до встречи обезумевший супруг позвонил Татьяне по видеосвязи. На экране женщина увидела, как ее муж держит своего сына-инвалида за футболку, свесив его с десятого этажа. О том, что произошло в тот роковой вечер расскажет редакция «Радио 1».

Долгожданная встреча с супругом и страшный видеозвонок


«Мы уже несколько лет живем в разных городах, Слава уехал в Петербург ради работы, устроился сварщиком и отправлял нам деньги», — рассказала Татьяна «КП-Петербург».

Из-за особенностей со здоровьем младший сын Костя проживает с отцом. Мальчик проходит курс лечения и учится в школе-интернате для слепых и слабослышащих. В конце ноября Татьяна с дочерью должны были приехать навестить главу семейства. Однако на вокзале он их не встретил, а когда женщина позвонила ему, заметила, что муж находится в «подвыпившем состоянии».

«В итоге, около полуночи нас забрал его брат, с которым мы до этого никогда не встречались — просто знали, что он живет в Петербурге. У нас с Лизой не было даже денег на проезд. Брат Вячеслава отвез нас к себе домой. Когда муж знал, что мы у его брата, сказал, что приедет к нам. Я ответила, что не нужно никуда приезжать, встретимся завтра, когда он протрезвеет. Тогда он заявил, что в таком случае выйдет в окно. Брат Славы пошутил: «Когда долетишь до низа — позвони». Эта шутка не понравилась Вячеславу. Он ответил, что выйдет из окна вместе с сыном», — рассказала Татьяна.

Фото: istock / Victoria Kotlyarchuk

Вывесил сына в окно десятого этажа


В момент телефонного разговора 10-летний Коля спал. Отец резко скинул его с кровати и поволок за собой. Мальчик пытался схватиться за простыню и все, что попалось под руку, но Вячеслав потянул его к окну. Затем он перевесил сына через окно десятого этажа и некоторое время держал за футболку, прежде чем затащить обратно.

«Это все происходило по видеосвязи, я не смогла смотреть и отвернулась от экрана, сразу позвонила в полицию», — сообщила женщина.

Трагедии удалось избежать. Вскоре мужчина занес сына в квартиру. Татьяна предполагает, что такое неадекватное поведение мужа могло быть связано с ревностью.

Проблемы с запрещенными веществами


По словам Татьяны, проблемы с алкоголем у её мужа начались давно. Он не раз проходил курс кодирования, но вскоре снова возвращался к спиртному. Однако в тот день, по мнению Татьяны, причиной всех бед стал не алкоголь. Она давно замечала, что Вячеслав тратит большие суммы денег на что-то непонятное.

Против Вячеслава было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего ребенка».

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