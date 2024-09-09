Финляндию шокировало начало конфликта на Украине

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Украинский конфликт повлёк за собой крупнейшие изменения в системе национальной обороны Финляндии с конца Второй мировой войны. Об этом командующий Силами обороны страны Янне Яаккола заявил общественному вещателю Yle.
Начало СВО на Украине стало шоком для страны и вызвало колоссальные перемены в системе национальной обороны Финляндии с конца Второй мировой войны. К тому же, государству удалось вовремя вступить в НАТО.
Он также подчеркнул, что в настоящее время общество на высочайшем уровне доверяет Силам обороны и Североатлантическому альянсу.
В настоящее время неизвестно, какова должна быть численность войск НАТО, размещённых в Финляндии. Переговоры по этому вопросу активно ведутся.
Кроме того, Яаккола указал на курсы от Минобороны Финляндии по агентурно-оперативной разведке. Он отметил, что финны должны быть готовы к возможным кризисам в сфере безопасности и обороны.
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Он также подчеркнул, что в настоящее время общество на высочайшем уровне доверяет Силам обороны и Североатлантическому альянсу.
В настоящее время неизвестно, какова должна быть численность войск НАТО, размещённых в Финляндии. Переговоры по этому вопросу активно ведутся.
Кроме того, Яаккола указал на курсы от Минобороны Финляндии по агентурно-оперативной разведке. Он отметил, что финны должны быть готовы к возможным кризисам в сфере безопасности и обороны.
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Анастасия Чинкова