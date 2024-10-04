Ilta-Sanomat: Финляндия впервые примет участие в ядерных учениях НАТО

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Финские военные в 2024 году примут участие в ядерных учениях НАТО, получивших название Steadfast Noon. Эти военные манёвры, посвящённые отработке применения ядерного оружия, запланированы на ноябрь.
Об этом сообщает финская газета Ilta-Sanomat со ссылкой на собственные источники в военных кругах. В публикации предстоящие учения названы «знаменитыми». Отмечается, что слухи об участии в них Финляндии ходили и раньше, но точного подтверждения этому не было.
Двухнедельные учения по отработке и совершенствованию навыков использования ядерного оружия начнутся 14 ноября и продлятся две недели. Манёвры будут проходить в воздушном пространстве Великобритании, Нидерландов и Дании. Учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon Североатлантический альянс проводит каждый год.
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