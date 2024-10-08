Стубб назвал Россию прямой угрозой для Финляндии и НАТО

Фото: iStock/Ruma Aktar
Президент Финляндии Александр Стубб твердо уверен в том, что Россия якобы является угрозой для его страны и НАТО, несмотря на неоднократные заявления Москвы об отсутствии намерений вступать в конфликт с альянсом. Такое заявление сделал Стубб на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Брюсселе.
«Россия остается наиболее прямой и существенной угрозой для альянса и для Финляндии», — заявил Стубб.
Ранее сообщалось, что НАТО намерена дополнительно сформировать 49 боеспособных бригад, доведя их общую численность до 131. В 2021 году Североатлантическому альянсу было достаточно иметь 82 боеспособные бригады, а сейчас и в ближайшем будущем требования выросли, поэтому их число будет доведено до 131.
Для достижения такого показателя будут дополнительно созданы 49 крупных соединений, в которых будут числиться по пять тысяч военных.
Читайте также:
В Финляндии родители русскоговорящих детей обратились в полицию из-за скандальной статьи
В Финляндии призвали атаковать автомобили дипломатов из России
Ilta-Sanomat: Финляндия впервые примет участие в ядерных учениях НАТО
Элина Позднякова