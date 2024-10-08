Стубб назвал Россию прямой угрозой для Финляндии и НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на призывы ряда украинских политиков напасть на страну, заявил, что здесь их ждут, но добавил, что такие заявления не больше чем «просто вякание» со стороны ни за что не отвечающих людей. Видеозапись комментария представлена в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.