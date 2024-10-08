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Стубб назвал Россию прямой угрозой для Финляндии и НАТО

08 октября 2024, 18:43
Фото: iStock/Ruma Aktar

Фото: iStock/Ruma Aktar

Президент Финляндии Александр Стубб твердо уверен в том, что Россия якобы является угрозой для его страны и НАТО, несмотря на неоднократные заявления Москвы об отсутствии намерений вступать в конфликт с альянсом. Такое заявление сделал Стубб на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Брюсселе.
«Россия остается наиболее прямой и существенной угрозой для альянса и для Финляндии», — заявил Стубб.

Ранее сообщалось, что НАТО намерена дополнительно сформировать 49 боеспособных бригад, доведя их общую численность до 131. В 2021 году Североатлантическому альянсу было достаточно иметь 82 боеспособные бригады, а сейчас и в ближайшем будущем требования выросли, поэтому их число будет доведено до 131.



Для достижения такого показателя будут дополнительно созданы 49 крупных соединений, в которых будут числиться по пять тысяч военных.


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#финляндия
Лукашенко назвал «вяканием» призывы к вторжению в Белоруссию
Лукашенко назвал призывы напасть на Белоруссию вяканием
08 октября 2024, 18:52

Фото: Сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на призывы ряда украинских политиков напасть на страну, заявил, что здесь их ждут, но добавил, что такие заявления не больше чем «просто вякание» со стороны ни за что не отвечающих людей. Видеозапись комментария представлена в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.
Лукашенко объяснил, что такие громкие заявления поступают от людей, которые не принимают абсолютно никаких решений, поэтому это «обычное вякание». Никто из более серьёзных политиков, даже на уровне президента Украины Владимира Зеленского, не думает о том, чтобы ввести свои войска в Белоруссию.

Это было бы, по словам белорусского лидера, слишком серьёзным решением, которое приведёт к краху в военном отношении всей киевской власти.

Также Лукашенко отметил, что власти Белоруссии абсолютно спокойны в этом отношении, поскольку, повторил, что заявления поступают от ничего не решающих лиц.

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#конфликт
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Армения готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном в этом месяце
Пашинян: Армения готова подписать соглашение о мире с Азербайджаном
08 октября 2024, 18:31

Фото: iStock/Maksym Kapliuk

Армения готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном в этом месяце. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян по итогам встречи с лидерами стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) в Кремле.
Он выразил уверенность, что в настоящее время удалось добиться достаточного согласованного контента для заключения мира с соседней республикой.

Ранее сообщалось, что в ходе заседания президент России Владимир Путин и Пашинян договорились о совместной охране государственной границы Армении с Ираном и Турцией. С 1 января 2025 года на ней будут находиться, помимо российских пограничников, ещё и армянские из Службы национальной безопасности страны.

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#политика
#россия
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«Губу не раскатывайте»: Харрис не даст Украине вступить в НАТО, уверены в Киеве
Соскин: Камала Харрис заявила, что Украина не вступит в НАТО
08 октября 2024, 18:14

Фото: РИА Новости/Стрингер

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис фактически заявила, что Украины не будет в НАТО. Об этом сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем канале на платформе YouTube.
Неоднозначный комментарий Камалы Харрис об Украине прозвучал во время интервью в эфире американской телекомпании CBS. По слова кандидата в президенты, вопрос о членстве Украины в НАТО будет решаться «если и когда» для этого придет время.
«Это означает: ребята, вы там губу не раскатывайте, никакого НАТО вам не видать», — прокомментировал Соскин слова Харрис.

По мнению аналитика, если Харрис победит на выборах, Украина не сможет вступить в альянс «ни целиком, ни по частям», так как это это полностью изменит мировой геополитический баланс, а Россия никогда такого не допустит.

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#камала харрис
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Путин и Пашинян договорились о совместной охране границы Армении
08 октября 2024, 18:06

Фото: iStock/kodda

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи в Кремле договорились, что границу Армении с Ираном и Турцией будет также охранять армянские пограничники. Об этом сообщила пресс-секретарь главы армянского правительства Назели Багдасарян.
Отмечается, что с 1 января 2025 года пограничники Службы нацбезопасности Армении приступят к участию в охране госграницы страны с Ираном и Турцией, а служба на КПП между Арменией и Ираном будет полностью осуществляться только силами пограничных войск Службы нацбезопасности страны.

Напомним, что Армения является единственной страны, помимо России, где находятся российские пограничники. Сотрудники пограничного управления ФСБ России совместно с армянскими коллегами несут службу у границы по договору от 30 сентября 1992 года.

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#охрана
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#никол пашинян
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В Киеве заявили, что второй саммит по Украине в ноябре не состоится
08 октября 2024, 18:05

Фото: iStock/Silent_GOS

Второй саммит по Украине, запланированный на ноябрь, не состоится. Об этом сообщила советник главы офиса Владимира Зеленского Дарья Заривная в эфире телеканала ТСН.
«В ноябре второй саммит мира еще не состоится. Но все для его подготовки уже должно быть готово. Пока проходят тематические конференции по каждому пункту формулы, которые заканчиваются принятием коммюнике», — заявила Заривная.

Она пояснила, что основные положения этих коммюнике и станут основой для нового мирного плана второго саммита.

Однако позже в своем Telegram-канале она написала, что в октябре планируется провести несколько конференций по теме «формулы мира» Зеленского. И уже по их итогу будет приниматься решение о времени проведения второго саммита по Украине.

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#украина
#саммит
#telegram
#мир
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Ряд стран отказался от правового сотрудничества с Россией по политическим мотивам
ГП РФ: Латвия, Канада и Швейцария отказались сотрудничать с РФ из-за политики
08 октября 2024, 17:54

Фото: iStock/Mihrzn

Три государства в 2024 году отказались от правового сотрудничества с Россией по политическим мотивам. Об этом пресс-служба Генпрокуратуры РФ сообщила в беседе с «Лентой.ру».
Отмечается, что компетентные органы Латвии, Канады и Швейцарии отклонили запросу России об оказании правовой помощи. Федеральное министерство юстиции Швейцарии своё решение сопроводило подписью «Российской Федерации правовая помощь оказана быть не может» в запросе Генпрокуратуры о правовой помощи по уголовному делу о мошенничестве.

Указанные государства в общей сложности отказали в исполнении 27 запросов, поступивших от России.

Таким же образом были отклонены просьбы о выдаче граждан России, которых обвиняют в совершении различных преступлений. Из всех 67 российских запросов компетентные органы Австрии, Германии, Польши, Словакии, Словении, Финляндии и Чехии отказали в 14-ти именно по политическим мотивам. По 19 запросам стороны отказали без указания конкретных причин.

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#россия
#латвия
#канада
#политика
#сотрудничество
#генпрокуратура
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В кабмине Германии заявили, что третьего минского соглашения по Украине не будет
Reuters: «Минска-3» по Украине не будет, отметил источник в правительстве ФРГ
08 октября 2024, 17:24

Фото: iStock/photosvit

В Германии заявили, что третьего минского соглашения по Украине не будет. Об этом сообщает агентство Reuters.
Источник в немецком правительстве подтвердил, что соглашения «Минск-3» точно не будет.

Напомним, что первый протокол, который призван решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. А «Минск-2», комплекс мер по выполнению минских соглашений, был подписан 12 февраля 2015 года. Этот документ, содержащий 13 пунктов, помимо прочего предусматривал прекращение боевых действий в Донбассе, отвод тяжелого вооружения от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также иные меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в регионе.

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#германия
#украина
#соглашение
#конфликт
#политика
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«Не надо пугать общество»: Володин призвал депутатов думать
Володин предостерег депутатов от необдуманных инициатив с налогом на бездетность
08 октября 2024, 17:24

Фото: сайт Госдумы РФ

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предостерег депутатов от необдуманных инициатив, касаемо налога на бездетность. Об этом сообщила Госдума в Telegram-канале.
«Постоянно говорим нашим коллегам-депутатам: вы вначале подумайте, прежде чем озвучивать инициативу. Не надо пугать общество. Это крайности», — высказался Володин по инициативам парламентариев.

Также председатель ГД высказался о запрете пропаганды движения чайлдфри в России. Этот законопроект Госдума рассмотрит до конца декабря.
«Рожать или не рожать, решает женщина. Это ее право, никто на него не посягает, — пояснил Вячеслав Володин. — Никто не собирается перегибать палку», — отметил Володин.

Председатель призвал депутатов выбирать те формулировки, которые защитят людей именно от пропаганды.

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#законопроект
#право
#люди
#налог
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Страны СНГ совместно отметят 80-летие Победы в 2025 году, сообщил Путин
08 октября 2024, 17:23

Фото: сайт Кремля

Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) совместно отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне в 2025 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на саммите СНГ в узком составе.
Глава государства подчеркнул, что в странах содружества эта годовщина станет особенной, поскольку она будет объявлена годом мира и единства в общей борьбе с нацизмом.

Также Путин предложил учредить в странах СНГ почётное звание города трудовой славы. Это звание планируется присвоить городам Содружества, в которых жители внесли особый вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечивая производство военной и гражданской продукции.

По словам президента, этот шаг станет символом признания и уважения к коллективному подвигу народов.

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#владимир путин
#снг
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#победа
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#праздник
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