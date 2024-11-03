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Посол Британии в Сербии попытался принизить роль советских воинов

Посольство России в Сербии: посол Британии принизил роль советских воинов
Фото: iStock/Vladographer

Фото: iStock/Vladographer

Посольство РФ в Сербии выразило возмущение статьей посла Великобритании в Белграде Эдварда Фергюсона, в которой тот попытался переосмыслить историческую роль Красной Армии и Народно-освободительной армии Югославии в освобождении сербского города, акцентируя внимание на британской роли. Информация опубликована на официальном сайте российского посольства.
Свою статью британский посол приурочил к 80-летию освобождения Белграда от нацистских захватчиков. Представители российской дипмиссии посчитали, что данная попытка Фергюсона переписать историю в пользу Лондона является неубедительной.

«Постараться, с одной стороны, бросить тень на подвиги Красной Армии и Народно-освободительной армии Югославии, а с другой — искусственно «приподнять» вклад Великобритании в зачистку сербской земли от гитлеровцев», — говорится в заявлении посольства.



Российское дипведомство выразило обеспокоенность тем, что этот подход может быть использован как инструмент политики, который нацелен на разжигание разногласий между народами бывшего СССР.

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#великобритания
#россия
#сербия
Только половина израильских заложников ХАМАС до сих пор жива, пишет Israel Hayom
03 ноября 2024, 14:10

Фото: iStock/mercava

Лишь около половины от общего числа заложников, удерживаемых с октября прошлого года палестинским движением ХАМАС на территории сектора Газа, до сих пор живы. Об этом сообщила израильская газета Israel Hayom.
Отмечается, что в настоящее время в руках палестинских боевиков находится 51 живой израильский заложник. Все остальные уже мертвы, хотя официально об их гибели не сообщалось.

Ранее, в сентябре, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе заседания комиссии кнессета по иностранным делам и безопасности сообщил, что половина заложников всё ещё жива. Хотя на официальном уровне сообщалось о гибели лишь 37 заложников, тела которых до сих пор удерживаются на территории Газы.

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#израиль
#хамас
#палестина
#заложники
#тела
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Орбан заявил о лидерстве стран БРИКС в мировой экономике
Орбан: доля государств БРИКС в мировой экономике превышает долю западных стран
03 ноября 2024, 13:56

Виктор Орбан (фото: сайт Кремля)

Страны БРИКС уже лидируют в мировой экономике, обгоняя по своей роли западные страны. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.
Политик отметил, что проведение саммита БРИКС ещё 20 лет назад не стало было серьёзной новостью, но сейчас доля государств-участников объединения в мировой экономике превышает долю западных стран. Это Китай, Россия, Бразилия, Индия, ЮАР и ещё более 10 государств, экономики которых активно развиваются.

Орбан сообщил, что 7 ноября пройдёт саммит Европейского политического сообщества. Это мероприятие он назвал самым значительным дипломатическим событием в истории Венгрии, поскольку в Будапеште соберутся лидеры свыше 40 государств, причём не только из Евросоюза, но из Турции, Великобритании, Закавказья и стран Западных Балкан.

На этом саммите, продолжил Орбан, будет затронута тема спада в европейской конкурентоспособности. Также будут рассмотрены возможные пути исправления сложившейся ситуации и геополитические изменения в мире по итогам выборов в США.

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#виктор орбан
#брикс
#экономика
#саммит
#венгрия
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ЦИК признал состоявшимся второй тур президентских выборов в Молдавии
03 ноября 2024, 13:35

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии признала официально состоявшимся второй тур выборов президента. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на предварительные данные информационной системы на сайте Центризбиркома страны.
Отмечается, что сведения о голосах обновляются в режиме реального времени. Так, на официальном портале появилось сообщение о том, что явка превысила необходимые 20%, составив 20,6%. Этого количества достаточно для признания выборов состоявшимся.

По последним данным, свои голоса отдали более 580 тысяч граждан. При этом ещё 65 тысяч молдаван проголосовали на зарубежных избирательных участках.

В настоящее время отсутствуют сведения о том, кто из выдвинутых кандидатов лидирует.

Второй тур президентских выборов в Молдавии стартовал в воскресенье. Избирательные участки будут работать до 21:00 (22:00 мск).

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#молдавия
#выборы
#цик
#голосование
#явка
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ЦИК Молдавии сообщил об 11 нарушениях на избирательных участках
03 ноября 2024, 12:59

Фото: iStock/Alfonso Sangiao

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии получила сведения об одиннадцати случаях нарушений на избирательных участках. Об этом в ходе брифинга сообщила глава Центризбиркома Анджела Караман.
В воскресенье стартовал второй тур президентских выборов в Молдавии. Главу государства выбирают на четыре года. Избирательные участки будут работать до 21:00 (22:00 мск).

Отмечается, что из одиннадцати зафиксированных случаев нарушений два представляют собой запрещённое фотографирование бюллетеней, ещё два – несанкционированные предвыборные демонстрации, столько же случаев запрещённой предвыборной агитации, одно нарушение избирательного права и три иных инцидента.

В настоящий момент не зарегистрировано никаких серьёзных нарушений, которые повлияли бы на проведение выборов. Полиция контролирует избирательный процесс и проверяет всю поступающую информацию.

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#молдавия
#цик
#выборы
#нарушения
#полиция
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Раскрыта судьба Зеленского после окончания конфликта
Боуз: Зеленский знает, что с ним будет покончено после окончания конфликта
03 ноября 2024, 12:27

Президент Украины Владимир Зеленский знает, что после окончания конфликта с ним будет покончено. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х.
Он отметил, что Зеленский точно знает, что ждёт его после завершения конфликта. В связи с этим у президента, чьё окружение жёстоко контролирует каждый элемент жизни и смерти жителей Украины, нет никакой мотивации для прекращения конфликта.

Ранее в этот день немецко-финский предприниматель Ким Дотком заявил, что в скором времени Зеленский сбежит с Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир зеленский
#украина
#конфликт
#политика
#журналист
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Эксперты раскрыли планы США по России после выборов
Аналитики: США после выборов будут давить на других, чтобы помешать РФ
03 ноября 2024, 11:48

Фото: istockphoto/rarrarorro

Вашингтон после выборов будет предпринимать попытки мешать российской стороне технологически развиваться, давя на ее союзников. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на экспертов РАНХиГС. Подчеркивается, что США будут и дальше пытаться продвинуть свою гегемонию в экономическом и военном плане.
«Мне кажется, что санкции будут постепенно усиливаться по линии воздействия на страны, которые помогают России преодолевать действующие сложности или ограничения по импорту технологических и других товаров. То, что сейчас происходит, — это надолго», — прокомментировал аналитик Александр Абрамов.
Его коллега Даниил Шульга отметил, что из-за ограничений Москва может отказать в продаже стратегических важных ресурсов, а это означает, что реакция Вашингтона на решение РФ развивать свои технологии не будет особенной.

«Не думаю, что справедливое решение развивать собственные высокие технологии вызовет особенную реакцию Вашингтона еще и потому, что введение санкций может привести к отказу Москвы продавать стратегически важные ресурсы», — пояснил Шульга.
Выборы в США пройдут 5 ноября. Основные кандидаты — Дональд Трамп от республиканцев и Камала Харрис от демократов.

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#мир
#сша
#россия
#выборы
#новости
#экспертное мнение
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Религиовед Лукин: американцы не верят в искренность религиозности Трампа и Харрис
03 ноября 2024, 11:40

Фото: iStock/imdm

Американцы перед выборами не верят в искренность религиозных взглядов кандидатов в президенты Дональда Трампа и Камалы Харрис. Об этом замдиректора Института Европы РАН Роман Лункин сообщил в беседе с РИА Новости.
Религиовед подчеркнул, что вера кандидатов традиционно имеет большое значение, однако большинство жителей США не верят в её искренность. Церкви, конечно, окажут влияние на выбор кандидатов, однако не настолько критичное, как это было, например, полвека назад.

По словам Лукина, Трамп несколько раз менял конфессии. Так, в 2017 году его благословляла пятидесятница пастор Паола Уайт. А Харрис, в свою очередь, сочетает формальный баптизм и магические практики.

Однако практически неизменным остаётся то, что белые протестанты и католики поддерживают Трампа и его Республиканскую партию, а все остальные конфессии отдают предпочтение Харрис, Байдену и всей Демократической партии.

Также эксперт отметил значительно сокращение численности христиан в США. По опросу Pew, проведённому в 2020 году, их насчитывалось 64%.

В заключение Лукин подчеркнул, что раскол в обществе перед президентскими выборами всё же больше связан с гендерными предпочтениями, нежели с религией. За Трампа отдают больше голосов мужчины, а Харрис психологически ближе женщинам.

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#сша
#дональд трамп
#камала харрис
#выборы
#религия
#эксперт
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Медведев сообщил о прокси-войне против России с участием всего западного мира
Медведев: прокси-война с участием всего западного мира идёт против России
03 ноября 2024, 10:31

Дмитрий Медведев (фото: сайт Кремля)

Против России ведётся прокси-война с участием всего западного мира. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью RT.
Он подчеркнул, что не будет в очередной раз рассказывать о её причинах, поскольку точка зрения России всем известна. Однако добавил, что с Западом можно было договориться, если бы он не пошёл по иному пути.

Медведев отметил, что на продолжение этой войны стекаются огромные суммы западных денег, и многие люди станут жертвами этого глобального конфликта.

Ранее Медведев заявил, что без установления баланса на международной арене, человечеству грозит тотальная война до полного уничтожения.

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#россия
#война
#конфликт
#люди
#запад
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Медведев отшутился от вопроса, есть ли инопланетяне среди нас
Медведев шуткой ответил на вопрос о присутствии инопланетян среди нас
03 ноября 2024, 10:20

Дмитрий Медведев (Фото: сайт Кремля)

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев шуткой ответил на вопрос журналиста, есть ли инопланетяне среди нас и можно ли их встретить на улице. Об этом сообщает RT.
Ведущий Рори Суше напомнил, что ранее политик реагировал на вопросы об инопланетянах с раздражением и призывал пересмотреть фильм «Люди в черном». Медведев шуткой ответил на замечание журналиста о присутствии инопланетных существ среди людей.

Зампред Совбеза РФ предложил провести «некие разыскные работы».

«Может быть, с кого-то покров сорвать - и там появятся такие же персонажи, как …», — приводит слова политика RT.

Медведев заключил, что если кого-то вдруг обнаружат, то людям придется «выхватить пистолеты из-за пояса», чтобы отстоять свои интересы.

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