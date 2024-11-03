Посол Британии в Сербии попытался принизить роль советских воинов

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Посольство РФ в Сербии выразило возмущение статьей посла Великобритании в Белграде Эдварда Фергюсона, в которой тот попытался переосмыслить историческую роль Красной Армии и Народно-освободительной армии Югославии в освобождении сербского города, акцентируя внимание на британской роли. Информация опубликована на официальном сайте российского посольства.
Свою статью британский посол приурочил к 80-летию освобождения Белграда от нацистских захватчиков. Представители российской дипмиссии посчитали, что данная попытка Фергюсона переписать историю в пользу Лондона является неубедительной.
Российское дипведомство выразило обеспокоенность тем, что этот подход может быть использован как инструмент политики, который нацелен на разжигание разногласий между народами бывшего СССР.
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«Постараться, с одной стороны, бросить тень на подвиги Красной Армии и Народно-освободительной армии Югославии, а с другой — искусственно «приподнять» вклад Великобритании в зачистку сербской земли от гитлеровцев», — говорится в заявлении посольства.
Российское дипведомство выразило обеспокоенность тем, что этот подход может быть использован как инструмент политики, который нацелен на разжигание разногласий между народами бывшего СССР.
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Екатерина Коршунова