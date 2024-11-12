Финляндия выступила против принуждения Украины к нейтралитету

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Принуждение Киева к соблюдению нейтралитета не будет способствовать мирному урегулированию украинского кризиса. Так считает министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.
Её слова приводит информационное агентство Reuters. Глава МИД Финляндии сделала своё заявление в кулуарах Парижского форума мира. По её мнению, политика нейтралитета и территориальных уступок, которой придерживалась Финляндия после окончания Второй мировой войны, не подойдёт для современной Украины.
Как считает госпожа Валтонен, доказательством её правоты может служить нейтральный статус Украины до 2022 года. Она также подчеркнула необходимость избежать ситуации, когда США или любая другая страна инициировали бы переговоры, не учитывая позицию Киева по этому вопросу.
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«Это определенно не то, что я бы навязывала Украине. Безусловно, не как первую альтернативу», — сказала глава финского внешнеполитического ведомства.
Как считает госпожа Валтонен, доказательством её правоты может служить нейтральный статус Украины до 2022 года. Она также подчеркнула необходимость избежать ситуации, когда США или любая другая страна инициировали бы переговоры, не учитывая позицию Киева по этому вопросу.
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Александр Бойцов