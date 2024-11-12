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Финляндия выступила против принуждения Украины к нейтралитету

Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

Принуждение Киева к соблюдению нейтралитета не будет способствовать мирному урегулированию украинского кризиса. Так считает министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.
Её слова приводит информационное агентство Reuters. Глава МИД Финляндии сделала своё заявление в кулуарах Парижского форума мира. По её мнению, политика нейтралитета и территориальных уступок, которой придерживалась Финляндия после окончания Второй мировой войны, не подойдёт для современной Украины.

«Это определенно не то, что я бы навязывала Украине. Безусловно, не как первую альтернативу», — сказала глава финского внешнеполитического ведомства.


Как считает госпожа Валтонен, доказательством её правоты может служить нейтральный статус Украины до 2022 года. Она также подчеркнула необходимость избежать ситуации, когда США или любая другая страна инициировали бы переговоры, не учитывая позицию Киева по этому вопросу.

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#сша
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#финляндия
#переговоры
Госдума рассмотрит законопроекты по защите детей и традиционных ценностей
Володин: ГД рассмотрит ряд законопроектов, направленных на защиту детей и семьи
12 ноября 2024, 08:34

Фото: iStock/Oleg Elkov

Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что сегодня в Государственной Думе рассмотрят ряд законопроектов, направленных на защиту детей, семьи и традиционных ценностей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Спикер подчеркнул необходимость принятия данных мер для обеспечения безопасности подрастающего поколения и сохранения традиционных семейных устоев.

Первый законопроект предполагает запрет на усыновление или опекунство для граждан стран, где разрешена смена пола. Володин отметил, что политика Запада в отношении детей является губительной, ссылаясь на примеры 10 европейских стран, где отсутствуют возрастные ограничения для юридической смены пола. Он подчеркнул, что с 1993 года иностранцы усыновили более 102 тысяч детей из России.

«Крайне важно исключить любое посягательство на возможное изменение пола любым способом при усыновлении за рубеж», — написал он.

Второй законопроект направлен на ограничение распространения деструктивного контента в интернете, СМИ и кинофильмах, который пропагандирует отказ от деторождения.

«Для этого вносим дополнения в 6 действующих законов, уже предусматривающих запрет пропаганды педофилии, ЛГБТ*, смены пола», — добавил Володин.

По его словам, речь идет о защите подрастающего поколения от информации в медиапространстве, которая может отрицательно сказаться на их личностном развитии.

Спикер отметил, что эти инициативы призваны обеспечить охрану здоровья и безопасность граждан, а также способствовать воспитанию новых поколений, ориентированных на традиционные семейные ценности.

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*движение признано экстремистским и запрещено на территории России
#законопроект
#лгбт
#челябинск
#володин
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В Абхазии протестующие пытались проникнуть в здание службы госбезопасности
12 ноября 2024, 04:50

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба сообщил о задержании четырех человек за противоправные действия в отношении депутата парламента, передает РИА Новости. После задержания родственники и представители оппозиции попытались ворваться в здание службы государственной безопасности, требуя освобождения арестованных, но их действия были пресечены правоохранительными органами.
Инцидент произошел после внеочередной сессии парламента Абхазии, где был принят закон о строительстве многофункциональных комплексов, необходимых для реализации инвестиционного соглашения с Россией.

Этот законопроект, напрямую связанный с инвестиционной деятельностью российских компаний, был принят до ратификации соглашения, подписанного 30 октября в Москве.

Глава МВД Абхазии Роберт Киут, выступая на экстренном совете безопасности под руководством президента Аслана Бжании, назвал действия против депутата нападением.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в абхазском городе Сухум начались массовые протесты после задержания оппозиционеров, выступивших против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#мвд
#соглашения
#инцидент
#законопроект
#абхазия
#депутат
#оппозиция
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СМИ раскрыли, кого выбрал Трамп на должность помощника по нацбезопасности
WSJ: Трамп предложил пост помощника по нацбезопасности конгрессмену Уолтцу
12 ноября 2024, 03:54

Дональд Трамп (Фото: сайт офиса Дональда Трампа)

Избранный президент США Дональд Трамп предложил конгрессмену Майку Уолтцу занять пост помощника по национальной безопасности в своей администрации, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Эта должность считается одной из ключевых, так как её занимают лица, координирующие работу всех ведомств, связанных с национальной безопасностью, и докладывающие президенту о текущих событиях.

На данный момент помощником по национальной безопасности является Джейк Салливан. Штаб Трампа пока не прокомментировал выбор на этот пост.

Ранее «Радио 1» сообщало, что главой аппарата будущей администрации Дональда Трампа станет Сюзан Уайлс, впервые в этой должности окажется женщина.

Помимо этого стало известно, кто мог стать агентом Киева в команде Трампа. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#сша
#президент
#дональд трамп
#выбор
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Массовые протесты в Абхазии в Сухуме из-за задержания оппозиционеров
12 ноября 2024, 03:11

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

В абхазском городе Сухум начались массовые протесты после задержания оппозиционеров, выступивших против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Об этом сообщают телеграм-каналы «Республика» и NewsGeorgia.
Люди со всей Абхазии собрались у здания Службы государственной безопасности (СГБ) и перекрыли Гумистинский мост, требуя освободить задержанных.

По информации NewsGeorgia, протестующие «протаранили ворота» у здания СГБ, а к резиденции президента Абхазии Аслана Бжании начали стягивать военную технику.

Всего задержаны пятеро человек, к которым не допускают родственников, и их состояние неизвестно.

Протесты вспыхнули после того, как в конце октября Россия и Абхазия подписали соглашение, позволяющее российским компаниям реализовывать инвестиционные проекты в Абхазии.

Министр экономики Абхазии Кристина Озган назвала инвестиции важными для стабилизации экономики. Для вступления в силу соглашение должно быть ратифицировано в парламенте Абхазии.

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#россия
#соглашение
#проекты
#протесты
#абхазия
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Россия раскритиковала позиции Запада по борьбе с героизацией нацизма
МИД РФ Лукьянцев: западные страны демонстрируют рост ксенофобии и расизма
12 ноября 2024, 02:58

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев заявил, что слова западных делегаций в Третьем комитете Генассамблеи ООН о защите прав человека и борьбе с расизмом расходятся с их реальными действиями.
Лукьянцев, которого цитирует ТАСС, отметил, что это несоответствие связано с ростом ксенофобии и усилением различных форм расизма на Западе.

Дипломат также выразил критику в адрес Германии, Японии и Италии, поддержавших поправки, смягчающие осуждение нацизма. По его словам, эти страны, несмотря на свои публичные заявления, на деле демонстрируют обратное, что подрывает их приверженность обязательствам.

Ранее Третий комитет Генассамблеи принял российскую резолюцию, осуждающую героизацию нацизма и неонацизма. Однако против инициативы выступили 54 страны, включая Украину и США.


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#сша
#мид
#поправки
#оон
#япония
#германия
#италия
#нацизм
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Кандидат в канцлеры ФРГ пригрозил России ультиматумом
Кандидат в канцлеры Германии Мерц готов выставить России ультиматум на 24 часа
12 ноября 2024, 01:45

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что в случае своего избрания готов выставить России 24-часовой ультиматум на прекращение боевых действий на Украине. Об этом он сообщил в интервью Stern.
Мерц подчеркнул, что если Москва не выполнит это требование, он передаст Киеву крылатые ракеты Taurus и разрешит удары дальнобойным оружием по российской территории.

В то же время действующий канцлер Олаф Шольц недавно сообщил, что время для телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным скоро может наступить.

По его словам, этому должны предшествовать многочисленные дипломатические контакты, которые уже ведутся на протяжении долгого времени.

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#москва
#ракеты
#рф
#олаф германия
#фрг
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В ЕС предложили санкции против российских танкеров с нефтью
Резолюция Европарламента предложит запрет на вход российских танкеров в Ла-Манш
12 ноября 2024, 00:30

Фото: iStock/sinonimas

Европарламент готовится принять резолюцию, в которой содержится призыв к усилению мер против российского «теневого» флота.
Согласно проекту резолюции, полученному агентством ТАСС, планируется запрет на вход российских танкеров с нефтью в пролив Ла-Манш, а также усиление контроля за судами, перевозящими нефть из России.

В документе также предлагается ввести новые требования к страховке для российских судов при их нахождении в водах ЕС.

Резолюция призывает страны ЕС к санкционированию танкеров, перевозящих российскую нефть, и усилению спутникового мониторинга.

При этом в проекте указана необходимость тесного сотрудничества с Великобританией для введения запрета на проход российских судов через Ла-Манш. Ожидается, что резолюция будет вынесена на голосование в конце ноября, хотя носит рекомендательный характер и не является обязательной к исполнению.

Кроме того, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС работает над 15-м пакетом санкций против Москвы, который направлен на предотвращение обхода текущих ограничений.

По данным Politico, новые санкции коснутся экспорта российского сжиженного природного газа и танкеров, которые используют обходные схемы для транспортировки нефти.

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#санкции
#голосование
#нефть
#запрет
#ес
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ООН поддержала резолюцию России против героизации нацизма
Комитет ГА ООН одобрил резолюцию РФ о противодействии нацистской пропаганде и неонацизму
11 ноября 2024, 23:25

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил российскую резолюцию о противодействии героизации нацизма, за которую проголосовали 116 стран, передает РИА Новости.
Среди соавторов документа оказались такие страны, как Армения, Белоруссия, Китай, Сербия, ЮАР и другие. Однако против выступили 54 государства, включая Украину, США, Великобританию, Францию, Германию и Японию, а еще 11 стран воздержались.

Российский документ из 74 пунктов призывает государства принять меры, включая законодательные, для предотвращения пересмотра итогов Второй мировой войны и недопущения пропаганды нацистских идей.

В тексте резолюции также содержится осуждение инцидентов, связанных с нанесением пронацистских изображений и граффити, особенно на мемориалах жертвам войны. Предусматривается запрет любых чествований нацистского режима.

Кроме того, документ призывает страны искоренить расовую дискриминацию всеми необходимыми средствами, а также запретить использование в образовательных материалах риторики, пропагандирующей ненависть на основе этнического происхождения, религии или убеждений.

Вместе с тем комитет принял поправку, в которой утверждается, что Россия якобы оправдывает свою спецоперацию борьбой с неонацизмом. За поправку проголосовали 66 стран, против – 43, и 51 страна воздержалась.

Поправка была внесена рядом западных стран, включая Албанию и Австралию, в попытке политизировать документ.

Однако Россия от своей резолюции не отказалась. Представитель МИД России Григорий Лукьянцев охарактеризовал поправку как «откровенную провокацию».


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#проект
#голосование
#оон
#рф
#нацизм
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Молдавия сочла падение БПЛА на своей территории «недружественным жестом» РФ
ТАСС: МИД Молдавии вызвал российского посла Озерова для разъяснений по дронам
11 ноября 2024, 23:23

Фото: iStock/Iuri Gagarin

В МИД Молдавии вызвали посла России Олега Озерова, чтобы обсудить инцидент с двумя упавшими на территорию республики беспилотниками, сообщает ТАСС.
Встреча состоялась во вторник утром, и по словам источника из внешнеполитического ведомства, причиной вызова стала ситуация с обнаружением дронов на севере и юге Молдавии.

Один из беспилотников был найден близ села Фырлэдень в Каушенском районе, а второй — в районе Новых Боросен, недалеко от города Рышкан. Полиция страны также опубликовала фотографии дронов, подчеркнув, что они были изготовлены из картона и не содержали взрывчатки.

На прошедшем ранее брифинге глава парламента Игорь Гросу заявил, что молдавские спецслужбы сейчас изучают происхождение беспилотников. По окончании расследования планируется диалог с представителем страны, ответственной за их запуск.

МИД и президент Майя Санду также подтвердили, что упавшие дроны, вероятно, были российского происхождения, но отметили, что они не представляют угрозы для граждан. Однако Санду признала, что молдавские ПВО не способны эффективно обнаруживать такие дроны из-за ограничений приобретенных радаров.

МИД Молдавии охарактеризовал произошедшее как «недружественный жест» со стороны России и ранее уже обвинял Москву в нарушении воздушного пространства страны.

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла эти обвинения, назвав их необоснованными. В прошлом молдавская сторона неоднократно сталкивалась с инцидентами, связанными с обломками беспилотных летательных аппаратов, которые, как позже выяснялось, зачастую оказывались разгонными блоками украинских ПВО-ракет.

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#мид
#инцидент
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