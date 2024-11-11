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Киев смирился с невозможностью вернуть потерянные территории. Об этом заявил колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион, информирует РИА Новости.
В своей статье он подчеркивает, что после провального контрнаступления ВСУ в 2023 году, украинское руководство и общество изменили подход к пониманию победы в конфликте.
Чемпион отмечает, что Белый дом, НАТО и западные СМИ должны пересмотреть свои критерии оценки успеха Украины. Вместо акцента на возвращении всех утраченных земель, по его мнению, ключевым становится создание безопасности, необходимой для экономической жизнеспособности и независимости страны.
Автор статьи утверждает, что украинцы уже давно совершили психологический сдвиг, осознав, что победа заключается не только в восстановлении территориальной целостности, но и в обеспечении стабильности и безопасности для будущего государства.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Чемпион отмечает, что Белый дом, НАТО и западные СМИ должны пересмотреть свои критерии оценки успеха Украины. Вместо акцента на возвращении всех утраченных земель, по его мнению, ключевым становится создание безопасности, необходимой для экономической жизнеспособности и независимости страны.
Автор статьи утверждает, что украинцы уже давно совершили психологический сдвиг, осознав, что победа заключается не только в восстановлении территориальной целостности, но и в обеспечении стабильности и безопасности для будущего государства.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова