Названа предположительная дата начала переговоров между Россией и Украиной

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21 января 2025 года могут начаться переговоры между Россией и Украиной. Такой прогноз сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«21 января. В этот день они должны сесть уже, представитель Украины и России», — заявил Соскин на своем Youtube-канале.
Он также предположил, что Владимир Зеленский покинет пост президента Украины примерно 22 декабря, а непосредственно перед началом российско-украинских переговоров, 20 января, будет проведена инаугурация нового президента Украины.
Ранее турецкий аналитик Серхат Латифоглу заявлял, что США могут представить инициативу для начала мирных переговоров по Украине до конца текущего года. По его словам, в худшем случае начало переговоров ожидается в начале 2025 года. Аналитик отметил, что это может произойти в январе или феврале.
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Элина Позднякова