Эксперт заявил, что Финляндия готовит украинских диверсантов к прорыву границы РФ

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Финские военные специалисты активно участвуют в боевых действиях против ВС РФ и подготовке диверсионных групп ВСУ для атак на российской территории. Об этом 26 апреля заявил Военный эксперт Александр Степанов в интервью ТАСС.
Он отметил, что есть масса доказательств, включая видеозаписи, на которых финскоязычные лица прямо участвуют в диверсионных акциях в российском приграничье.
Степанов предполагает, что действующие офицеры ВС Финляндии отправляются на Украину по «нелегальным каналам» для получения боевого опыта и изучения тактики ВС РФ с целью планирования возможных боевых действий против России в СЗФО.
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«Речь уже не только о фиксации их присутствия на Украине на фотографиях, но и о фиксации их прямого участия в боевых действиях», — сказал Степанов
Степанов предполагает, что действующие офицеры ВС Финляндии отправляются на Украину по «нелегальным каналам» для получения боевого опыта и изучения тактики ВС РФ с целью планирования возможных боевых действий против России в СЗФО.
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Артем Кузьмин