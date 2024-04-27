Эксперт заявил, что Финляндия готовит украинских диверсантов к прорыву границы РФ

Российские подразделения группировки «Днепр» нанесли удар по ряду подразделений ВСУ в течение недели на херсонском направлении, результатом чего стало уничтожение до 360 военнослужащих. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Минобороны РФ.