Финская армия отработала захват гражданского судна на учениях в Балтийском море
В Балтийском море прошли международные учения Marsec EU26, в ходе которых финские силовики и военные отработали действия по захвату гражданских судов. Об этом информирует телерадиовещатель Yle.
Учения организованы на фоне серии инцидентов с повреждением подводных кабелей. Ранее из‑за подобных происшествий финские правоохранители задерживали грузовые суда. В частности, в конце 2024 года под подозрением в повреждении кабелей оказался танкер Eagle S (ходит под флагом Островов Кука), а в конце 2025 года задержали грузовое судно Fitburg (под флагом Сент‑Винсента и Гренадин).
«В ходе международных учений были отработаны навыки, связанные с захватом судна с волочащимся якорем», — говорится в сообщении.В манёврах задействовали подразделения береговой охраны, полиции, спецназа, спасателей и других служб. Участники тренировались высаживаться на судно с вертолёта, брать его под контроль, а также проводить эвакуацию пострадавших.