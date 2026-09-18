Финская армия отработала захват гражданского судна на учениях в Балтийском море

18 сентября 2026, 04:58

Фото: iStock/sezer ozger

В Балтийском море прошли международные учения Marsec EU26, в ходе которых финские силовики и военные отработали действия по захвату гражданских судов. Об этом информирует телерадиовещатель Yle.





Учения организованы на фоне серии инцидентов с повреждением подводных кабелей. Ранее из‑за подобных происшествий финские правоохранители задерживали грузовые суда. В частности, в конце 2024 года под подозрением в повреждении кабелей оказался танкер Eagle S (ходит под флагом Островов Кука), а в конце 2025 года задержали грузовое судно Fitburg (под флагом Сент‑Винсента и Гренадин).



«В ходе международных учений были отработаны навыки, связанные с захватом судна с волочащимся якорем», — говорится в сообщении.