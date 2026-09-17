Голосование в Госдуму стартовало на Камчатке и Чукотке

17 сентября 2026, 23:57

На Камчатке и Чукотке открылись участки для голосования в Госдуму

Фото: iStock/bizoo_n

В самых восточных регионах России — на Камчатке и Чукотке — начался первый день трёхдневного голосования за депутатов Госдумы. Об этом ТАСС сообщили в региональных избиркомах.