Голосование в Госдуму стартовало на Камчатке и Чукотке
В самых восточных регионах России — на Камчатке и Чукотке — начался первый день трёхдневного голосования за депутатов Госдумы. Об этом ТАСС сообщили в региональных избиркомах.
Электроральный процесс стартовал в 8:00 по местному времени (что соответствует 23:00 мск 17 сентября). На Камчатке открыли 178 постоянно действующих участков, где зарегистрировано 225 107 избирателей. На Чукотке для голосования подготовили 54 пункта для голосования. Следить за прозрачностью выборов там будут 385 общественных наблюдателей.
До старта основного голосования, вплоть до 20:00 17 сентября, в отдалённых и труднодоступных районах регионов проходило досрочное голосование. В нём приняли участие около 12 тысяч человек на Камчатке и примерно 5 тысяч — на Чукотке.
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