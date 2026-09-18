Хоккеисту Александру Овечкину запретили въезд в Латвию

18 сентября 2026, 01:22

Александр Овечкин (Фото: Instagram* / @aleksandrovechkinofficial)

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже объявила о бессрочном запрете на въезд в страну для капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Об этом она сообщила в соцсети X.