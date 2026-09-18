Хоккеисту Александру Овечкину запретили въезд в Латвию
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже объявила о бессрочном запрете на въезд в страну для капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Об этом она сообщила в соцсети X.
В своём посте Браже пояснила, что включила российского спортсмена в список нежелательных лиц (персона нон грата) на основании статьи 104, части 3, пункта 1 Закона об иммиграции. Под эти же ограничения попал президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв.
Напомним, что 2 июля клуб «Вашингтон» подписал с Овечкиным новый односезонный контракт. Александр выступает за «Кэпиталз» с 2005 года — единственным перерывом стал сезон 2012–2013 годов, когда из-за локаута хоккеист играл за московское «Динамо». Последний раз команда его команда завоевала Кубок Стэнли в 2018 году.
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