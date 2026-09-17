Аналитик Голубовский: победа АдГ стала политическим землетрясением для Берлина

17 сентября 2026, 17:12

Фото: iStock/frankpeters

Победа партии «Альтернатива для Германии» на земельных выборах в Саксонии-Анхальт является политическим землетрясением для Берлина. Такое заявление сделал аналитик, эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.





В беседе с argumenti.ru он уточнил, что АдГ возникла ещё в 2013 году как проект профессоров-экономистов. Тогда члены партии выступали против финансового волюнтаризма ЕЦБ и Брюсселя. А после миграционного кризиса фокус сместился на защиту идентичности.





«Традиционные партии выстроили вокруг АдГ так называемый санитарный кордон — полный отказ от любого сотрудничества. Но эта практика сыграла с элитами злую шутку: она создала тепличные условия для консолидации протестного электората», — отметил Голубовский.

«Поэтому отставка Мерца станет логичным завершением его политической карьеры. Он к этому шел долго. Сам, как говорится, напросился. И вообще, складывается ощущение, что у него была такая цель изначально — добиться громкой собственной отставки», — заключил Бернардини.