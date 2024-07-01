В Санкт-Петербурге мигрант на машине сбил подростка

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В Санкт-Петербурге мигрант на автомобиле сбил 16-летнюю школьницу, которая вышла из трамвая на тротуар, сообщили в «Фонтанке».
Водитель автомобиля Skoda Rapid сбил школьницу на проспекте Добролюбова.
В отношении мужчины было составлено два административных протокола. За последние два года этого иностранца дважды привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения.
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«ДТП произошло накануне вечером. За рулем машины находился 26-летний гражданин Узбекистана. Подростка в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу. У нее диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибленную рану головы. Мать пострадавшей девушки отметила, что та некоторое время не сможет ходить», — отметили в издании.
В отношении мужчины было составлено два административных протокола. За последние два года этого иностранца дважды привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения.
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Мира Полтева