Украинские пограничники выстрелили в уклонистов на границе с Румынией

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Пограничники выстрелили в мужчин, пытающихся пересечь границу в Черновицкой области Украины. Об этом сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на правоохранительные органы.
Отмечается, что это произошло накануне в районе 22:00 вблизи границы с Румынией. Один из мужчин распылил слезоточивый газ в сторону пограничников, а другой достал мачете и нанёс удар по сотрудникам погранслужбы.
В результате этого один из пограничников достал табельный пистолет и произвёл несколько выстрелов в сторону нападавших. Один из них был ликвидирован, второй получил ранения.
По факту стрельбы было возбуждено уголовное дело.
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В результате этого один из пограничников достал табельный пистолет и произвёл несколько выстрелов в сторону нападавших. Один из них был ликвидирован, второй получил ранения.
По факту стрельбы было возбуждено уголовное дело.
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Анастасия Чинкова