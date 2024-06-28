Под Москвой мигрант захватил квартиру матери бойца СВО

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В подмосковных Химках мигрант из Армении незаконно занял квартиру матери участника специальной военной операции (СВО), сообщает Telegram-канал «Русская община ZOV».
Женщина сдала квартиру этому мужчине, но вскоре он перестал платить и перестал выходить на связь. Сын женщины не мог вмешаться, так как находился в госпитале.
Только после вмешательства общественников мужчина согласился вернуть долг и освободить жилье.
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