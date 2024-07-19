Финские пограничники заявили о нарушении границ с Россией

Фото: IStock/Ruma Aktar
Пограничный отряд Северной Карелии в Финляндии проводит расследование незаконного пересечения границы с Россией моторной лодкой на озере Пюхяярви. Об этом погранотряд сообщил в пресс-релизе, передает ТАСС.
Уточняется, что лодка пересекла границу, заплыла на 100 метров вглубь финской территории и вернулась обратно в Россию.
В настоящее время идет взаимодействие пограничных служб для совместного выяснения произошедшего. Ранее незаконные пересечения русско-финской границы наблюдались 11 и 14 июля.
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Олег Дикий