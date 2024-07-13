«Пул Первого»: Лукашенко прибыл в белорусский район на границе с Украиной

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на границу с Украиной, в один из южных районов республики. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого». Визит связан с обеспечением военной безопасности страны на южном операционном направлении, уточняется в сообщении.
«Первый (Лукашенко - ред.) работает. Место дислокации - южная граница. Здесь сегодня главнокомандующий», - указано в публикации.Издание пояснило, что Лукашенко работает на украинской границе без участия СМИ.
Ранее замначальника генштаба ВС Белоруссси Владимир Куприянюк заявлял, что Минск решил усилить южную границу из-за повышенной военной активности Украины рядом с белорусским пограничьем.
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