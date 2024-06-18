В Финляндии одобен законопроект о выдворении беженцев на границе с Россией

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Законопроект о выдворении беженцев, от которых зависит открытие границы с Россией, одобрен конституционным комитетом Финляндии. Об этом пишет издание Ilta-Sanomat.
«Комитет по конституционному праву занял положительную позицию в отношении «закона о выдворении» на восточной границе (граница Финляндии с Россией. —Прим. ред.», – говорится в публикации.До этого была информация, что власти Финляндской республики опасаются появления новых маршрутов для беженцев, желающих в Евросоюз через РФ. Финская сторона беспокоится, что из-за большого потока мигрантов нарушится покой и тишь «таких мест как Холлола».
По словам замкомандующего погранслужбой Северной Карелии в Финляндской республике Самули Муртонена, главная проблема заключена в том, что, по мнению РФ, любой находящийся законно в России человек может уехать из страны.
В Кремле отмечали, что у РФ нет споров из-за территорий ни с финнами, ни со шведами.
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Никита Кротов