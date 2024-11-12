Финские власти предложили создать ОЭЗ в пограничных с Россией районах

Мелания Трамп, жена избранного президента США Дональда Трампа, отказалась ехать в Белый дом на традиционный ужин с покидающими резиденцию четой Байденов. Как пишет New York Post, Миссис Трамп таит обиду на Джо и Джилл за прошлые обыски ФБР в резиденции Мар-а-Лаго. В материале «Радио 1» расскажем детали конфликта.