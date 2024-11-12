Финские власти предложили создать ОЭЗ в пограничных с Россией районах

Фото: istockphoto/Aoraee
Правительство Финляндии выступило с предложением создать особую экономическую зону (ОЭЗ) в регионах, граничащих с Россией. Эти районы на юго-востоке страны наиболее сильно пострадали от закрытия границы и отсутствия туристов.
Об этом сообщила во вторник, 12 ноября, газета Helsingin Sanomat. Граница между Финляндией и Россией была закрыта по решению финских властей до последующего уведомления. После этого закрытия границы в одностороннем порядке, стала появляться информация, что финские города, через которые ранее проходили туристические потоки, стали испытывать экономические трудности, а бизнес начал массово закрываться.
Рабочая группа предложила правительству изучить возможность создания в Восточной Финляндии особой экономической зоны, в которой будет применяться льготная система налогообложения, а также применяться формы региональной поддержки. Также предлагается ряд других мер, способных повысить жизнеспособность региона, например, увеличение строительства ветряных электростанций или инвестиции в развитие широкополосной связи.
Реализацию программы планируется начать в 2025 году. Завершится она с окончанием срока полномочий кабинета министров Петтери Орпо в 2027 году.
Читайте также:
Губернатор Чибис: Закрывая пограничные КПП, Финляндия проявляет неадекватность
Президент Финляндии Стубб допустил налаживание отношений с Россией в будущем
Финляндия рассматривает временное открытие границы с Россией зимой
Рабочая группа предложила правительству изучить возможность создания в Восточной Финляндии особой экономической зоны, в которой будет применяться льготная система налогообложения, а также применяться формы региональной поддержки. Также предлагается ряд других мер, способных повысить жизнеспособность региона, например, увеличение строительства ветряных электростанций или инвестиции в развитие широкополосной связи.
Реализацию программы планируется начать в 2025 году. Завершится она с окончанием срока полномочий кабинета министров Петтери Орпо в 2027 году.
Читайте также:
Губернатор Чибис: Закрывая пограничные КПП, Финляндия проявляет неадекватность
Президент Финляндии Стубб допустил налаживание отношений с Россией в будущем
Финляндия рассматривает временное открытие границы с Россией зимой
Александр Бойцов