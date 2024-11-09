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Президент Финляндии Стубб допустил налаживание отношений с Россией в будущем

Стубб допустил налаживание отношений с РФ в будущем
Фото: iStock/Ruma Aktar

Фото: iStock/Ruma Aktar

Отношения с Россией когда-нибудь наладятся и будут использованы во благо, однако не сейчас. Об этом в интервью газете Ilta-Sanomat заявил президент Финляндии Александер Стубб.
Примечательно, что Стубб находится на посту главы государства 8 месяцев, за это время он ни разу не контактировал с российским лидером Владимиром Путиным.

«Я бы предпочел оказаться в такой ситуации в 2024 году, чем в той, в которой мы находились, скажем, в 1956 году в наших отношениях с Советским Союзом и Западом», — пояснил Стубб.



Уточняется, что нынешний президент Финляндии, вероятно, говорил об одном из первых международных конфликтов на Ближнем и Среднем Востоке после Второй мировой войны, который возник после национализации египетским правительством компании Суэцкого канала.

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#финляндия
#страны
#отношения
Террористы на севере Мали подтвердили факты сотрудничества с Украиной
09 ноября 2024, 14:09

Фото: istockphoto/rarrarorro

Представители террористических группировок на севере Мали подтвердили, что сотрудничают с Украиной. Этот факт вызывает серьёзную обеспокоенность.
Об этом в разговоре с ТАСС заявил министр иностранных дел африканской страны Абдулайе Диоп. Беседа с главой МИД Мали состоялась на полях первой министерской конференции Форума партнёрства Россия - Африка. Господин Диоп выразил удивление, что страна, входящая в ООН, может в открытую говорить о сотрудничестве с террористическими организациями, которые дестабилизируют ситуацию в стране.

Малийский министр назвал данный факт совершенно недопустимым. Он сообщил, что Мали, Буркина-Фасо и Нигер обратились в Совет Безопасности ООН с призывом повлиять на Украину. Диоп также предположил, что Киев действует не в одиночку. По словам главы МИД, некоторые партнёры, утратившие влияние в Мали, делают всё возможное, чтобы вернуться, используя Украину для поддержки террористов.

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Джон Хилли: технологии украинской армии не живут больше двух месяцев
09 ноября 2024, 13:50

Фото: istockphoto/ Sinenkiy

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что жизненный цикл новых военных технологий, которые применяют Вооруженные силы Украины, составляет около двух месяцев. Потом российская армия находит способы противодействия.
«В течение двух месяцев после того, как украинцы создадут производство, передадут новые беспилотники в руки своих военных, русские найдут способ противостоять им», — подчеркнул Хили в интервью с изданием «The Daily Telegraph».

Министр обороны Великобритании обратил внимание на то, что даже после победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента Соединённых Штатов Америки, планы Соединённого Королевства в отношении поддержки Вооружённых сил Украины не изменятся.

Вне зависимости от выбранного президента стратегический приоритет США будет направлен в сторону Индо-Тихоокеанского региона, сообщает Джон Хили.

Ранее стало известно, что российские авиационные удары с использованием бомб ФАБ и КАБ большой мощности создают внушительные проблемы для украинской армии.

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Президент Германии ударил писателя, обвинившего его в поддержке «Севпотока — 2»
Bild: президент ФРГ ударил писателя, обвинившего его в поддержке «Севпотока — 2»
09 ноября 2024, 12:53

Фото: iStock/photosvit

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ударил по голове писателя Марко Мартина, который обвинил главу государства в поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет Bild.
Инцидент произошел на мероприятии в честь 35-летия падения Берлинской стены. Уточняется, что Штайнмайер во время выступления Мартина вел себя крайне эмоционально.

В своей речи писатель, обращаясь к президенту Германии, заявил, что проект строительства «Северного потока — 2», за который «цеплялись» Социал-демократическая партия Германии и Христианско-демократический союз, якобы помогал воплотить намерения главы российского государства Владимира Путина начать спецоперацию на Украине.

После этого выступления, пояснил писатель, Штайнмайер был в ярости и напал на него. По его словам, лидер Германии ударил Мартина по голове.

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Путин выразил соболезнования Пакистану из-за теракта в Кветте
09 ноября 2024, 12:30

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

На железнодорожном вокзале города Кветта в Пакистане произошёл теракт. В связи с произошедшим президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру Шехбазу Шарифу, сообщается на сайте Кремля.
«Решительно осуждаем это варварское преступление, среди жертв которого оказались женщины и дети. Рассчитываем, что его организаторы понесут заслуженную кару», — подчеркивает Владимир Путин.

Глава российского государства упомянул, что намерен и дальше тесно взаимодействовать с партнёрами из Пакистана в борьбе со всевозможными проявлениями терроризма.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым», — отметил российский лидер.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин осудил теракт в Анкаре и выразил соболезнования главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

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Жозеп Боррель приехал в Киев с визитом
09 ноября 2024, 12:29

Жозеп Боррель (Фото: riamediabank.ru/Стрингер)

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель приехал в Киев с визитом. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.
«Мой пятый визит в Киев», — рассказал он.

Этот визит на Украину — последний для Борреля как для главы дипломатии Евросоюза.

На опубликованной в социальных сетях фотографии Жозепа Борреля приветствуют на вокзале около поезда.

Недавно глава дипломатии Евросоюза говорил, что приедет в Киев в скором времени, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины на фоне победы Дональда Трампа на выборах президента Соединённых Штатов Америки. Боррель говорит, что после победы республиканца европейские страны столкнулись со сценарием, согласно которому они «должны проявить единство, чтобы противостоять мировым вызовам».

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В Крыму рассказали, что Трамп готовит Украине
Константинов: США могут продавливать для Украины корейский сценарий
09 ноября 2024, 12:19

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/ Алексей Филиппов)

Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что США во главе с избранным президентом Дональдом Трампом, который обещал быстро завершить конфликт на Украине, могут продавливать для этого «корейский сценарий». Об этом информирует РИА Новости.
«Трамп и его окружение попытаются навязать России заморозку конфликта и создание буферной зоны на линии фронта, продавливая некий корейский сценарий», — отметил Константинов.

Согласно его мнению, в скорое время может быть создана российско-американская рабочая группа по урегулированию украинского противостояния. Глава крымского парламента добавил, что также важно, чтобы на Украине произошла смена власти, отказ от русофобии и денацификация.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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МИД РФ обвинил Украину, что она поддерживает террористов в Африке
09 ноября 2024, 11:36

Фото: istockphoto/ zabelin

На первой министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка исполняющий обязанности директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Георгий Михно сказал, что Украина открыто поддерживает террористов в Африке, информирует ТАСС.
«Нельзя не отметить деструктивную деятельность преступного киевского режима, открыто поддерживающего террористические группировки в Африке», — подчеркнул Георгий Михно.

Представитель МИД РФ также отметил, что Россия продолжит борьбу с такой практикой на Африканском континенте и в иных регионах мира.

Михно считает, что высказывания должностных лиц, что Киев окажет содействие террористическим силам в Мали — очевидное признание поддержки международного терроризма.

«Эти действия Украины осудили многие африканские страны, а Мали и Нигер направили 21 августа на имя председателя Совета Безопасности ООН совместное письмо», — поделился ​дипломат.

В письме представители стран потребовали принять меры из-за поддержки Украиной терроризма на Африканском континенте.

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«Клоунада»: Рогов высказался о Требованиях Порошенко* к Трампу и Зеленскому
Рогов счёл «клоунадой» требования Порошенко* к Трампу и Зеленскому
09 ноября 2024, 11:35

Владимир Рогов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов резко высказался о «красных линиях» экс-президента Украины Петра Порошенко*, информирует РИА Новости.
Бывший президент Украины призвал Владимира Зеленского «убедить» Дональда Трампа, который победил на выборах в Соединённых Штатах Америки, помочь Украине вступить в НАТО. Ещё Порошенко* расписал пять «красных линий» для Зеленского и Трампа. Он считает, что Киеву не надо ограничивать «мощности ВСУ», идти на компромиссы по поводу санкций, наложенных на РФ.

«На постукраинском пространстве началась обычная грызня пауков в банке. Красные линии Порошенко — это банальная клоунада и желание напомнить о себе», — подчеркнул Рогов, комментируя требования бывшего президента Украины.

По мнению Рогова, Порошенко* пытается привлечь к себе внимание и очернить Зеленского, поскольку осознаёт, что проигрыш настоящего украинского режима неизбежен.

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*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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Путин присвоил композитору Александре Пахмутовой звание Героя Труда
09 ноября 2024, 10:26

Александра Пахмутова (Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев)

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда композитору Александре Пахмутовой. Таким образом глава государства отметил её заслуги в развитии музыкального искусства.
Соответствующий указ размещён на сайте официального опубликования правовых актов. В документе, помимо вклада в развитие отечественного искусства, отмечается многогранная общественная деятельность Пахмутовой и её многолетняя творческая деятельность. На её музыке выросло не одно поколение советских и российских людей.

Сегодня, 9 ноября, композитор, народная артистка СССР Александра Пахмутова отмечает своё 95-летие. Её песни «Нежность», «До свиданья, Москва», «Беловежская пуща», «Как молоды мы были», «Старый клён», «Трус не играет в хоккей» и многие другие известны, узнаваемы, любимы и практически стали народными. Кроме песенного творчества, Пахмутова создавала симфонические произведения, кантаты для хора и оркестра, писала музыку к кинофильмам.

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