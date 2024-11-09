Президент Финляндии Стубб допустил налаживание отношений с Россией в будущем

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Отношения с Россией когда-нибудь наладятся и будут использованы во благо, однако не сейчас. Об этом в интервью газете Ilta-Sanomat заявил президент Финляндии Александер Стубб.
Примечательно, что Стубб находится на посту главы государства 8 месяцев, за это время он ни разу не контактировал с российским лидером Владимиром Путиным.
Уточняется, что нынешний президент Финляндии, вероятно, говорил об одном из первых международных конфликтов на Ближнем и Среднем Востоке после Второй мировой войны, который возник после национализации египетским правительством компании Суэцкого канала.
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«Я бы предпочел оказаться в такой ситуации в 2024 году, чем в той, в которой мы находились, скажем, в 1956 году в наших отношениях с Советским Союзом и Западом», — пояснил Стубб.
Уточняется, что нынешний президент Финляндии, вероятно, говорил об одном из первых международных конфликтов на Ближнем и Среднем Востоке после Второй мировой войны, который возник после национализации египетским правительством компании Суэцкого канала.
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Екатерина Коршунова