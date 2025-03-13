Финские войска уничтожали славян, заявил Патрушев

Николай Патрушев (Фото: kremlin.ru)
Помощник президента России и председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил, что финские войска, оккупировавшие советскую Карелию в годы Великой Отечественной войны, проводили расистскую политику и систематически уничтожали славянское население. Об этом он сообщил в интервью журналу «Национальная оборона».
Патрушев отметил, что в период с осени 1941 года по июнь 1944 года Финляндия, союзница нацистской Германии, оккупировала две трети экономически развитой части Карелии, превратив ее в «один большой концентрационный лагерь». Он подчеркнул, что финские захватчики преследовали корыстные цели, стремясь создать «Великую Финляндию», что привело к разрушению городов, деревень и предприятий.
По словам Патрушева, существует обширная историко-юридическая база, подтверждающая преступления финских войск. Общий ущерб от оккупации для экономики и инфраструктуры Карелии составил 20 триллионов рублей по современному курсу.
В период финской оккупации на территории Карелии функционировали 14 крупных концентрационных лагерей и более 70 трудовых лагерей. К концу 1941 года их численность превышала 20 тысяч человек, среди которых в основном были женщины, пожилые люди и дети. В апреле 1942 года количество узников возросло почти до 24 тысяч. В дальнейшем общее число заключенных варьировалось от 15 до 18 тысяч.
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По словам Патрушева, существует обширная историко-юридическая база, подтверждающая преступления финских войск. Общий ущерб от оккупации для экономики и инфраструктуры Карелии составил 20 триллионов рублей по современному курсу.
В период финской оккупации на территории Карелии функционировали 14 крупных концентрационных лагерей и более 70 трудовых лагерей. К концу 1941 года их численность превышала 20 тысяч человек, среди которых в основном были женщины, пожилые люди и дети. В апреле 1942 года количество узников возросло почти до 24 тысяч. В дальнейшем общее число заключенных варьировалось от 15 до 18 тысяч.
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Дарья Осипова