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Финские войска уничтожали славян, заявил Патрушев

Патрушев: финские войска, оккупировав Карелию, уничтожали прежде всего славян
Николай Патрушев (Фото: kremlin.ru)

Николай Патрушев (Фото: kremlin.ru)

Помощник президента России и председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил, что финские войска, оккупировавшие советскую Карелию в годы Великой Отечественной войны, проводили расистскую политику и систематически уничтожали славянское население. Об этом он сообщил в интервью журналу «Национальная оборона».
Патрушев отметил, что в период с осени 1941 года по июнь 1944 года Финляндия, союзница нацистской Германии, оккупировала две трети экономически развитой части Карелии, превратив ее в «один большой концентрационный лагерь». Он подчеркнул, что финские захватчики преследовали корыстные цели, стремясь создать «Великую Финляндию», что привело к разрушению городов, деревень и предприятий.

По словам Патрушева, существует обширная историко-юридическая база, подтверждающая преступления финских войск. Общий ущерб от оккупации для экономики и инфраструктуры Карелии составил 20 триллионов рублей по современному курсу.

В период финской оккупации на территории Карелии функционировали 14 крупных концентрационных лагерей и более 70 трудовых лагерей. К концу 1941 года их численность превышала 20 тысяч человек, среди которых в основном были женщины, пожилые люди и дети. В апреле 1942 года количество узников возросло почти до 24 тысяч. В дальнейшем общее число заключенных варьировалось от 15 до 18 тысяч.

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Трамп высмеял своего вице-президента Джей Ди Вэнса за носки
13 марта 2025, 06:43

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Американский лидер Дональд Трамп высмеял своего вице-президента Джей ди Вэнса за яркие носки с изображением клевера. Замечание глава США сделал в ходе встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме.
«Мне нравятся его носки. Я пытался сосредоточиться, но я под впечатлением», — выразил свое мнение Трамп о внешнем виде Вэнса.

Стоит отметить, что клевер является символом Ирландии. На встрече с премьер-министром Мартином Трамп обсудил тарифную политику и финансирование конфликта на Украине.

Это уже не первый раз, когда американский лидер высмеивает чей-то внешний вид. Во время встречи с Владимиром Зеленским 28 февраля Трамп иронично оценил спортивный костюм главы киевского режима.

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Песков: Кремль работает над более продуманными вариантами документа по Украине
13 марта 2025, 03:09

Дмитрий Песков (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

По словам пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, Москва работает над более продуманными вариантами документа по Украине. Об этом Песков рассказал The Washington Post.
«Мы работаем над более продуманными вариантами», — заявил Песков газете.

Свой комментарий пресс-секретарь дал на фоне сообщений о данных европейской разведки, которой якобы стали известны потенциальные требованиях РФ на переговорах по украинскому вопросу. В них указываются «демонтаж киевского режима», признание суверенитета России над новыми регионами и демилитаризация территорий вблизи Крыма, что затрагивает Одесскую область.

Песков назвал данные требования крайне противоречивыми. К тому же пресс-секретарь отметил, что не был осведомлен о таких рекомендациях.

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#европа
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Премьер Канады Карни: я готов встретиться с Трампом при уважении суверенитета
13 марта 2025, 02:52

Фото: iStock/rarrarorro

Избранный премьер-министр Канады Марк Карни заявил о готовности встретиться с президентом США Дональдом Трампом в том случае, если последний выразит уважение к суверенитету страны. Об этом Карни сказал на пресс-конференции на сталелитейном заводе в Гамильтоне.
«Я готов встретиться с президентом Трампом в подходящий момент, но только при уважении канадского суверенитета и в рамках работы над более всеобъемлющим подходом к торговым отношениям», — сказал Карни в ходе трансляций, которые велись канадскими телеканалами.

Премьер отметил, что встреча с американским лидерам состоится и при условии готовности Трампа обсуждать совместные подходы в торговой сфере. Напомним, что президент США увеличил пошлины на весь импорт стали и алюминия до 25%. Данное решение распространяется и на канадские товары. В ответ на это Канада ввела ответные пошлины.

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Трамп не продлил лицензию на расчеты за энергоресурсы РФ через санкционные банки
13 марта 2025, 01:06

Фото: iStock/Mustapha GUNNOUNI

Президент США Дональд Трамп не стал продлевать лицензию, которая позволяла зарубежным компаниям рассчитываться за российские энергоресурсы через подсанкционные банки. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Насколько мне известно, он этого не сделал, но я уточню», — сказала Левитт в ходе трансляции, которая велась телеканалом Fox News.

Соответствующая лицензия ранее действовала под введением министерства финансов. Левитт уточнила, что и сейчас именно это ведомство контролирует данный вопрос.

По словам экспертов, если лицензия не будет продлена, то стоимость нефти может увеличиться на пять долларов за баррель.

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Трамп: идея перемирия для России имеет и обратную сторону
13 марта 2025, 00:04

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

По словам президента США Дональда Трампа, смысл договоренности с Украиной о прекращении огня может стать выгодным для России, но также иметь и обратную сторону. Такое заявление глава государства сделал в ходе своего диалога с журналистами в Белом доме.
«У меня нет оценок, я не говорю категориями шанса. Думаю, это имеет смысл для России, но и много с обратной стороны», — сказал Трамп на выступлении, которое транслировалось на телеканале Fox News.

Этот ответ президент дал на вопрос о перспективах получения согласия на перемирие со стороны РФ.

Ранее сообщалось о разрабатываемом плане по смягчению антироссийских санкций. Обсуждение данного вопроса происходит в окружении Дональда Трампа.

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