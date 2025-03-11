Путин знал детали операции в Курской области перед ее началом — Песков

Фото: istockphoto/YuTphotograph
Российский президент Владимир Путин был в курсе деталей операции в курском регионе перед ее началом. Об этом в беседе с «Известиями» заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Владимир Владимирович [Путин] знает о всех деталях этой операции. Разумеется, ему докладывали, и докладывали <...> еще до начала этой операции», — прокомментировал он.Песков резюмировал, что верховный главнокомандующий каждый день говорит с военными, которые действуют на передовой.
Перед этим командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов докладывал, что российские бойцы практически взяли Суджу в кольцо.
Боевики ВСУ вторглись в курское приграничье в начале августа прошлого года.
Читайте также:
ВС РФ освободили населенный пункт Горького в ДНР
ВС РФ ворвались в Суджу, ВСУ пытаются бежать: что происходит в Курской области
ВС РФ освободили Замостье и Махновку и вошли в Суджу в Курской области
Никита Кротов