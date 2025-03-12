Путин поручил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы РФ

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
О создании зоны безопасности вдоль госграницы России поручил подумать глава государства Владимир Путин в рамках совещания в пункте управления курской группой войск.
«Конечно, нужно подумать о будущем и о создании зоны безопасности вдоль государственной границы», — произнес президент.Ранее Путин заявлял, что курский регион должен быть освобожден от украинских боевиков в ближайшее время.
ВСУ вторглись в приграничье Курской области 6 августа 2024 года. По словам главкома украинских боевиков Александра Сырского, маневр должен был отвлечь ВС РФ от Донбасса, однако план провалился.
Перед этим сообщалось, что российские войска взяли Суджу под контроль.
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