Финские ВВС хотят отказаться от свастики из-за «неловких ситуаций»

28 августа 2025, 17:48

Yle: Финские ВВС хотят отказаться от использования свастики

Фото: istockphoto/naumoid

Военно-воздушные силы Финляндии планируют убрать свастику с эмблем и флагов подразделений из‑за «неловких ситуаций», сообщил новый командир Карельского авиаполка полковник Томи Бем в интервью Yle.





Уточняется, что штаб ВВС уже прекратил использование свастики, но с флагов она не исчезла.





«Мы могли бы использовать и этот флаг, но иногда возникают неловкие ситуации с иностранными гостями. Возможно, будет разумным адаптироваться к современным реалиям», — сказал военный.