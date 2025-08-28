Финские ВВС хотят отказаться от свастики из-за «неловких ситуаций»
Yle: Финские ВВС хотят отказаться от использования свастики
Военно-воздушные силы Финляндии планируют убрать свастику с эмблем и флагов подразделений из‑за «неловких ситуаций», сообщил новый командир Карельского авиаполка полковник Томи Бем в интервью Yle.
Уточняется, что штаб ВВС уже прекратил использование свастики, но с флагов она не исчезла.
«Мы могли бы использовать и этот флаг, но иногда возникают неловкие ситуации с иностранными гостями. Возможно, будет разумным адаптироваться к современным реалиям», — сказал военный.
Yle напоминает, что свастика была принята ВВС Финляндии ещё в 1918 году, задолго до появления нацистской Германии; на флаги её добавили в 1950‑х, а на самолёты наносили до 1945 года. В июле в Германии неизвестный депутат регионального парламента земли Баден‑Вюртемберг нарисовал свастику на бюллетене во время тайного голосования.