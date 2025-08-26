Польша и Финляндия создадут «болотный барьер» на границе с Россией

26 августа 2025, 13:38

Финляндия и Польша восстановят болота для усиления границ

Фото: Istock/Stadtratte

Польша и Финляндия объявили о планах по восстановлению болотных экосистем в районах, граничащих с Россией. Как сообщает издание Politico, одним из ожидаемых эффектов от этих природоохранных мероприятий станет создание естественного ландшафта, затрудняющего перемещение военной техники.