Польша и Финляндия создадут «болотный барьер» на границе с Россией

Финляндия и Польша восстановят болота для усиления границ
Фото: Istock/Stadtratte

Польша и Финляндия объявили о планах по восстановлению болотных экосистем в районах, граничащих с Россией. Как сообщает издание Politico, одним из ожидаемых эффектов от этих природоохранных мероприятий станет создание естественного ландшафта, затрудняющего перемещение военной техники.



Представитель властей Финляндии Тарья Хааранен, гендиректор по вопросам природы в министерстве окружающей среды, назвала инициативу многоцелевой. По её словам, это «беспроигрышная ситуация, которая позволяет достичь сразу нескольких целей».

Помимо этого, публикация приводит мнение журналистов, которые поддержали данную инициативу. В качестве примера они напомнили об инциденте, в ходе которого военнослужащие США погибли во время учений в Европе, оказавшись в болотистой местности.

Напомним, что ранее Польша отвернулась от Украины и объявила войну бандеровцам.

Ольга Щелокова

