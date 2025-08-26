Польша и Финляндия создадут «болотный барьер» на границе с Россией
Польша и Финляндия объявили о планах по восстановлению болотных экосистем в районах, граничащих с Россией. Как сообщает издание Politico, одним из ожидаемых эффектов от этих природоохранных мероприятий станет создание естественного ландшафта, затрудняющего перемещение военной техники.
Представитель властей Финляндии Тарья Хааранен, гендиректор по вопросам природы в министерстве окружающей среды, назвала инициативу многоцелевой. По её словам, это «беспроигрышная ситуация, которая позволяет достичь сразу нескольких целей».
Помимо этого, публикация приводит мнение журналистов, которые поддержали данную инициативу. В качестве примера они напомнили об инциденте, в ходе которого военнослужащие США погибли во время учений в Европе, оказавшись в болотистой местности.
