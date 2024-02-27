Финский концерн Fortum намерен требовать компенсации за потерю активов в России

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Финская государственная энергетическая компания Fortum намеревается истребовать у России компенсацию из-за указа президента РФ Владимира Путина от 23 апреля 2023 года о введении внешнего управления в ПАО «Форвард энерго» (бывшее ПАО «Фортум»).
Начало арбитражного разбирательства связано с нарушением Россией своих обязательств по двусторонним инвестиционным договорам, которые сторона заключила с Нидерландами и Швецией, указано в сообщении. В апреле 98% акций сибирской «дочки» концерна Fortum перешло по указу Путина под управление Росимущества.
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Александр Бойцов