Финский президент заявил, что знает «всю информацию» о России и спит спокойно
Президент Финляндии Александр Стубб рассказал журналистам французских СМИ, что располагает «всей критической информацией» о России, но при этом спит спокойно, сообщает финский портал Yle.
Ранее, 2 сентября в интервью The Economist, Стубб заявил, что Финляндия «победила» в войне с Советским Союзом в 1944 году, поскольку сумела сохранить независимость.
«Я единственный финн, обладающий всей критической информацией о России, но все равно сплю спокойно», — сказал финский президент.
18 августа во время встречи в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским Стубб выразил убеждённость, что конфликт на Украине можно разрешить по аналогии с финским опытом 1944 года — решение будет найдено в 2025 году.