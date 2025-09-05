Финский президент заявил, что знает «всю информацию» о России и спит спокойно

05 сентября 2025, 20:11

Yle: Стубб рассказал, что спит спокойно со знанием критической информации об РФ

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Президент Финляндии Александр Стубб рассказал журналистам французских СМИ, что располагает «всей критической информацией» о России, но при этом спит спокойно, сообщает финский портал Yle.





Ранее, 2 сентября в интервью The Economist, Стубб заявил, что Финляндия «победила» в войне с Советским Союзом в 1944 году, поскольку сумела сохранить независимость.





«Я единственный финн, обладающий всей критической информацией о России, но все равно сплю спокойно», — сказал финский президент.