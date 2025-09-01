В Финляндии проведут флешмоб за открытие границы с Россией
Жители финского города Лаппеенранта проведут 1 сентября флешмоб в поддержку открытия границы с Россией, участники которого выстроятся в символическую 18-часовую очередь, чтобы продемонстрировать проблемы с пересечением границы через третьи страны, пишет m24.ru
Акция пройдет в приграничном городе Лаппеенранта, расположенном в 40 км от российско-финской границы. Организатором выступил депутат городского совета Иван Девяткин, который ранее уже проводил подобные мероприятия, включая автопробег с участием 90 автомобилей. Участники флешмоба планируют подписать обращение к властям с предложением рассмотреть возможность контролируемого открытия пункта пропуска «Нуйямаа» (с российской стороны — «Брусничное»).
Финляндия закрыла границу с Россией в апреле 2024 года до «особого распоряжения» на фоне обвинений в адрес Москвы о направлении мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Российская сторона отвергла эти обвинения, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с русофобской позицией Хельсинки. Власти Финляндии также announced о планах увеличения высоты пограничного забора до 4,5 метров и установки камер с искусственным интеллектом.
Президент Финляндии Александр Стубб ранее заявлял, что отношения с Россией будут восстановлены после завершения конфликта на Украине, но будут носить практичный характер и отличаться от прежних. При этом финские таможенники выражали недовольство закрытием границы из-за дополнительных расходов.
