В Финляндии проведут флешмоб за открытие границы с Россией

01 сентября 2025, 04:56

Фото: iStock/konstantin71

Жители финского города Лаппеенранта проведут 1 сентября флешмоб в поддержку открытия границы с Россией, участники которого выстроятся в символическую 18-часовую очередь, чтобы продемонстрировать проблемы с пересечением границы через третьи страны, пишет m24.ru