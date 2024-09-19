Фирма Icom: Взорвавшиеся в Ливане рации сняты с производства 10 лет назад

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Рации, массово взорвавшиеся в Ливане, были сняты с производства ещё десять лет назад. Об этом сообщила японская компания-производитель Icom.
В фирме также отметили отсутствие голограмм на приборах связи, что может свидетельствовать о подделках, говорится в релизе, опубликованном на сайте компании. Отмечается, что портативные рации модели IC-V82 производились фирмой Icom и отправлялись на экспорт, в том числе на Ближний Восток, с 2004 по 2014 год. С тех пор рации более не отгружались и их производство было прекращено.
В компании также подчеркнули, что рации собирались исключительно в Японии, за границей производства не было. Сборка производилась на заводе в Вакаяме с соблюдением всех регламентных требований и под строгим контролем. Никаких посторонних деталей не использовалось, добавили в Icom.
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Александр Бойцов