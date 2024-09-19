«‎Глобальная угроза для всех стран»: Володин прокомментировал взрывы в Ливане

Фото: сайт Кремля
В Ливане произошли взрывы, которые затронули различные устройства, такие как пейджеры, телефоны, радиостанции и другие электронные приборы. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что произошедшее должно быть тщательно расследовано. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Напомним, что во вторник в Ливане в разных районах произошли взрывы пейджеров. В результате погибли 12 человек, а около 2800 получили ранения. В среду, после взрывов пейджеров, начали детонировать и другие телекоммуникационные устройства с литий-ионными батареями. По последним данным, число погибших возросло до 20, а количество пострадавших достигло 450 человек.
По его словам, спланированная высокотехнологичная атака может привести к серьёзным последствиям не только для Ливана, но и для всего мира. Он отметил, что возможность массового производства подобного «оружия» выводит терроризм на новый уровень, ставя под угрозу безопасность граждан в разных странах.
Органы безопасности Тайваня начали расследование по поводу взрыва пейджеров в Ливане, которые, как предполагается, связаны с местной компанией Gold Apollo. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Сам факт того, что бытовые электронные приборы были использованы как взрывные устройства, требует соответствующего разбирательства», — написал он.
По его словам, спланированная высокотехнологичная атака может привести к серьёзным последствиям не только для Ливана, но и для всего мира. Он отметил, что возможность массового производства подобного «оружия» выводит терроризм на новый уровень, ставя под угрозу безопасность граждан в разных странах.
«Международные институты должны выработать меры против подобных преступлений. Иначе ни один человек не сможет чувствовать себя в безопасности», — заключил он.
Органы безопасности Тайваня начали расследование по поводу взрыва пейджеров в Ливане, которые, как предполагается, связаны с местной компанией Gold Apollo. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова