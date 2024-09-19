«‎Глобальная угроза для всех стран»: Володин прокомментировал взрывы в Ливане

В Ливане произошли взрывы, которые затронули различные устройства, такие как пейджеры, телефоны, радиостанции и другие электронные приборы. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что произошедшее должно быть тщательно расследовано. Об этом он написал в своем Telegram-канале.