Фицо дал обещание не блокировать украинские закупки оружия у словацкого бизнеса

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Ужгороде.
На встрече Фицо передал украинской стороне гуманитарную помощь. Киев располагает данными о том, что правительство Словакии не заблокирует закупки вооружения у словацкого бизнеса. Встреча министров проходила за закрытыми дверями. Словацкое издание topky.sk пишет, что Роберт Фицо сообщил, что страна не планирует оказывать Киеву военную помощь. Также нет готовности пускать Украину в Евросоюз.
На встрече премьер-министр был в сопровождении министра обороны Роберта Калиняка и министр иностранных дел Юрая Бланара.
После встречи украинский премьер Денис Шмыгаль в Telegram-канале написал об итогах встречи. По его словам, правительство Словакии не планирует препятствовать закупкам Украиной вооружения у словацкого бизнеса. Стороны договорились сотрудничать в поставке техники, чтобы возводить оборонные рубежи.
Роберт Фицо возглавил правительство в октябре 2023 года. Он и премьер Венгрии Виктор Орбан блокировали новый пакет помощи Украине (€50 млрд), который выделяли из фонда Евросоюза. Также Фицо считает, что Украина обязана отдать часть территории, чтобы бои прекратились.
Читайте также:
«Несмотря ни на что»: Словакия и Украина настроены на сотрудничество
МИД: Прекращено соглашение о приграничном сотрудничестве между РФ и Финляндией
Азербайджан покинул сессию ПАСЕ в знак протеста
«Когда дело доходит до вступления в Евросоюз, мы их уважаем, но они должны выполнить условия»,— заявил премьер-министр Словакии.
После встречи украинский премьер Денис Шмыгаль в Telegram-канале написал об итогах встречи. По его словам, правительство Словакии не планирует препятствовать закупкам Украиной вооружения у словацкого бизнеса. Стороны договорились сотрудничать в поставке техники, чтобы возводить оборонные рубежи.
Роберт Фицо возглавил правительство в октябре 2023 года. Он и премьер Венгрии Виктор Орбан блокировали новый пакет помощи Украине (€50 млрд), который выделяли из фонда Евросоюза. Также Фицо считает, что Украина обязана отдать часть территории, чтобы бои прекратились.
Читайте также:
«Несмотря ни на что»: Словакия и Украина настроены на сотрудничество
МИД: Прекращено соглашение о приграничном сотрудничестве между РФ и Финляндией
Азербайджан покинул сессию ПАСЕ в знак протеста
Мария Фирсова