МИД: Прекращено соглашение о приграничном сотрудничестве между РФ и Финляндией

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МИД РФ сообщил о прекращении действия соглашения о приграничном сотрудничестве между Россией и Финляндией, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Двадцать четвертого января 2024 года прекращено действие соглашения между правительством РФ и правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству между Российской Федерацией и Финляндской Республикой, подписанного в Хельсинки 13 апреля 2012 года», — говорится в обнародованном сообщении российского министерства иностранных дел.
Напомним, ноту послу Финляндии в России вручили 25 октября 2023 года. В документе было сказано, что в ответ на конфронтационные действия финской стороны Россия приняла решение о прекращении «Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству между Российской Федерацией и Финляндской Республикой», которое было подписано 13 апреля 2012 года.
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