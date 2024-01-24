«Несмотря ни на что»: Словакия и Украина настроены на сотрудничество

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Словакия и Украина будут сотрудничать несмотря на все разногласия, с таким заявлением выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, его цитирует ТАСР.
«Несмотря на разногласия, мы намерены проводить со словацким правительством политику «нового прагматизма», которая принесет пользу обеим странам», — прокомментировал ситуацию украинский премьер.
При этом, словацкий коллега Шмыгаля Роберт Фицо заявил, что Словакия не намерена блокировать военную помощь для Вооружённых сил Украины ни в виде военной техники, ни денежных средств. Он также отметил, что Братислава полностью поддерживает стремление Киева вступить в состав Европейского союза.
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Евгения Парфентьева