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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о взаимной потребности Евросоюза и России друг в друге.
Он также отметил, что попытается нормализовать с Россией взаимоотношения по завершению конфликта на Украине.
До этого руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации Елена Малышева напомнила о важности освобождения Красной Армии Европы во времена Второй Мировой войны.
Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор высказался о конфликте ситуацию между Россией и Украиной и призвал Владимира Зеленского к переговорам с РФ.
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«Если война закончится во время мандата нынешнего правительства, я сделаю всё возможное для восстановления экономических и стандартных отношений с Россией. Евросоюзу нужна Россия, а России нужен Евросоюз», — приводит Pravda.Ru со ссылкой на словацкую Pravda слова Фицо.
До этого руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации Елена Малышева напомнила о важности освобождения Красной Армии Европы во времена Второй Мировой войны.
«В этом и следующем году ключевых дат, когда целые страны и народы освобождались нашими воинами от нацизма, много. Вклад Красной армии огромен. Тут важно помнить и разъяснять, что это было именно освобождение, а не оккупация. Мы не можем допустить подмены понятий. Красная армия освободила значительную часть стран Европы, спасла миллионы жизней», – подчеркнула в беседе с «Петербургским дневником» Малышева.
Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор высказался о конфликте ситуацию между Россией и Украиной и призвал Владимира Зеленского к переговорам с РФ.
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Мелисса Тимофеева