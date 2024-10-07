В США призвали Зеленского к заключению мира с Россией

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор высказался о конфликте ситуацию между Россией и Украиной. Об этом он написал в социальной сети X.
Макгрегор призвал президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией.
Ранее Госдепартамент США также выразил надежду на скорые переговоры по Украине. С таким заявлением выступил первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл.
До этого Зеленский направил в США делегацию для обсуждения «плана победы». Дискуссия должна состояться до того, как он будет представлен на встрече в формате «Раммштайн».
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«Заключите мир, дураки! – написал он в ответ на слова украинского лидера, который подчеркнул, что Украина «не обменяет свой суверенитет и территорию» на мир с Россией.
Ранее Госдепартамент США также выразил надежду на скорые переговоры по Украине. С таким заявлением выступил первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл.
До этого Зеленский направил в США делегацию для обсуждения «плана победы». Дискуссия должна состояться до того, как он будет представлен на встрече в формате «Раммштайн».
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Александр Климов