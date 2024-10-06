Россия получила от форума ОБСЕ пять «высокомерных отказов»

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Россия с зимы этого года получила от председательства Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности 5 «высокомерных» отказов на приглашение высокопоставленных докладчиков из РФ для изложения позиции Москвы. Об этом заявила исполняющая обязанности главы российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, передает РИА Новости.
По словам Ждановой, в этом году ситуация на форуме была «крайне нестабильной». Дипломат подчеркнула, что российской делегации приходилось предпринимать жесткие ответные меры из-за ущемления интересов РФ председательствовавшими государствами.
Жданова напомнила о случае, когда российским учащимся перекрыли доступ к подключению к заседаниям в качестве слушателей, однако студенты из других стран ОБСЕ имеют такую возможность. Как отметила дипломат, из-за подобных условий делегация РФ не присоединилась к консенсусу о проведении трети пленарных заседаний ФСОБ в летнем триместре.
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