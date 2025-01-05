Владимир Зеленский показал Евросоюзу свою истинную сущность, приняв решение о прекращении транзита российского газа. Об этом заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук в своём YouTube-канале.
Он подчеркнул, что европейцы теперь страдают от режима Зеленского, и это хорошо, поскольку всё больше людей увидят его истинное лицо и узнают, что такое киевский режим на самом деле.
Ранее венгерская газета Magyar Nemzet сообщала, что Зеленский отказом от транзита газа из России в первую очередь усугубил положение Украины, поскольку она потеряет значительные доходы.
Напомним, что пятилетнее соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» истекло 31 декабря 2024 года. Зеленский отказался продлевать его, поэтому 1 января в 08:00 мск Россия полностью прекратила поставлять газ в Европу через газопровод, проходящий по территории Украины.
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Ранее венгерская газета Magyar Nemzet сообщала, что Зеленский отказом от транзита газа из России в первую очередь усугубил положение Украины, поскольку она потеряет значительные доходы.
Напомним, что пятилетнее соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» истекло 31 декабря 2024 года. Зеленский отказался продлевать его, поэтому 1 января в 08:00 мск Россия полностью прекратила поставлять газ в Европу через газопровод, проходящий по территории Украины.
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Анастасия Чинкова