Фицо: Словакия может остановить поставки гумпомощи из-за решения Киева по газу

Роберт Фицо (Фото: kremlin.ru)
Премьер-миинистр Словакии Роберт Фицо пригрозил жёсткими мерами в ответ на решение Киева остановить транзит российского газа. В частности, могут быть прекращены поставки гуманитарной помощи Украине.
Словакия не заинтересована в эскалации напряжённости, однако в случае, если проблема с поставками газа не будет решена, последуют жёсткие ответные меры, приводит слова Фицо портал Tvnoviny.sk. По его словам, речь может идти не только о приостановке поставок гуманитарной помощи, но и, например, о полном отказе от льгот для украинских беженцев. Или о прекращении подачи электроэнергии в чрезвычайных сиитуациях.
Кроме того, напомнил премьер-министр, Словакия как член Евросоюза обладает правом вето и может использовать его для блокировки решений, касающихся оказания помощи Украине.
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