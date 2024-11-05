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Президент Сербии Александр Вучич предположил, что если Дональд Трамп вновь станет президентом США, то он может предложить Москве и Киеву временное рождественское перемирие.
В телеэфире на канале Happy TV Вучич высказал идею, что перемирие может быть установлено с католического Рождества, 23 декабря, и продлиться до православного Рождества, 8 января, что позволило бы создать окно для дипломатических шагов.
При этом Вучич добавил, что если Камала Харрис станет президентом, то и ей, вероятно, придется сократить военную поддержку Украине, так как американский народ устал от конфликта.
Москва, в свою очередь, продолжает выступать против поставок вооружений Украине, считая, что они препятствуют мирному урегулированию.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любые поставки оружия Украине будут рассматриваться как законная цель для российской армии. Он также отметил, что США и НАТО активно участвуют в конфликте, включая не только поставки вооружений, но и подготовку украинских военных на территории европейских стран.
По словам Владимира Путина, Москва не оставила попыток достичь договоренностей с НАТО о безопасности, однако столкнулась с расширением альянса и усилением давления.
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При этом Вучич добавил, что если Камала Харрис станет президентом, то и ей, вероятно, придется сократить военную поддержку Украине, так как американский народ устал от конфликта.
Москва, в свою очередь, продолжает выступать против поставок вооружений Украине, считая, что они препятствуют мирному урегулированию.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любые поставки оружия Украине будут рассматриваться как законная цель для российской армии. Он также отметил, что США и НАТО активно участвуют в конфликте, включая не только поставки вооружений, но и подготовку украинских военных на территории европейских стран.
По словам Владимира Путина, Москва не оставила попыток достичь договоренностей с НАТО о безопасности, однако столкнулась с расширением альянса и усилением давления.
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Мария Моисеева