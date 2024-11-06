Премьер Словакии Фицо заявил о готовности к нормализации отношений с Россией

Роберт Фицо (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что отвергает русофобию, как и любые проявления расизма и ненависти по национальному признаку. Он также подтвердил готовность к нормализации отношений с Россией.
На пресс-конференции, прошедшей сегодня, 6 ноября, глава словацкого правительства отметил готовность своей страны к восстановлению нормальных отношений с Россией, когда это будет возможно, передаёт РИА Новости. Фицо также добавил, что лично сделает всё возможное для нормализации и стандартизации отношений с РФ.
Стоит отметить, что премьер-министр Словакии ещё в 2023 году говорил, что его стране следует поддерживать нормальные отношения с Россией. Фицо подчёркивал, что считает необходимым налаживание диалога между Братиславой и Москвой. По его словам, абсолютно нет необходимости из-за украинского конфликта делать вид, что России не существует.
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Александр Бойцов