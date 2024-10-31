В Словакии Фицо назвали «вероломным хорьком» из-за его выступления на российском канале

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Бывший премьер-министр Словакии Игорь Матович назвал действующего главу правительства Роберта Фицо «вероломным хорьком» из-за его выступления на российском телеканале «Россия 1». Об этом пишет издание Politico.
Таким образом Матович прокомментировал интервью Фицо программе «60 минут», где политик раскритиковал Евросоюз за вмешательство в украинский конфликт, а также выразил готовность посетить РФ 9 мая, по случаю 80-летия окончания Великой Отечественной войны.
Помимо Матовича возмутилась также и оппозиция. Лидер партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка посчитал появление премьера страны «огромным позором». По его словам, на такие шаги «не решался даже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан».
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Екатерина Коршунова