Роберт Фицо (Фото: kremlin.ru)
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что начал уставать от поведения просроченного украинского президента Владимира Зеленского. По словам политика, тот только и делает, что ездит по странам Евросоюза и выпрашивает деньги.
Он также добавил, что возглавляет словацкое правительство не для того, чтобы «идти рука об руку» с Зеленским, передают «Известия». По словам Фицо, глава киевского режима ездит по Европе, без конца попрошайничает и шантажирует, выпрашивая у других денег, и этому пора положить конец.
По словам Фицо, украинский лидер преследует исключительно свои собственные узкополитические цели, игнорируя интересы других стран. Тем не менее, в Европе ему по-прежнему помогают, продолжая выдавать бесконечные кредиты, заключил политик.
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«Попробуйте немного подумать и о нашей стране», — призвал премьер-министр Словакии.
По словам Фицо, украинский лидер преследует исключительно свои собственные узкополитические цели, игнорируя интересы других стран. Тем не менее, в Европе ему по-прежнему помогают, продолжая выдавать бесконечные кредиты, заключил политик.
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Александр Бойцов