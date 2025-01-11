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Фицо назвал Зеленского бегающим по Европе «попрошайкой и шантажистом»

Роберт Фицо (Фото: kremlin.ru)

Роберт Фицо (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что начал уставать от поведения просроченного украинского президента Владимира Зеленского. По словам политика, тот только и делает, что ездит по странам Евросоюза и выпрашивает деньги.
Он также добавил, что возглавляет словацкое правительство не для того, чтобы «идти рука об руку» с Зеленским, передают «Известия». По словам Фицо, глава киевского режима ездит по Европе, без конца попрошайничает и шантажирует, выпрашивая у других денег, и этому пора положить конец.

«Попробуйте немного подумать и о нашей стране», — призвал премьер-министр Словакии.



По словам Фицо, украинский лидер преследует исключительно свои собственные узкополитические цели, игнорируя интересы других стран. Тем не менее, в Европе ему по-прежнему помогают, продолжая выдавать бесконечные кредиты, заключил политик.

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#премьер-министр
#словакия
Краснов: Прокурорам нужно оперативно решать вопросы мер поддержки участников СВО
11 января 2025, 20:37

Фото: istockphoto/Aleksei Smyshliaev

Прокурорам следует оперативно решать вопросы, связанные с мерами поддержки участников специальной военной операции и их родным. Такую задачу перед коллегами поставил Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
Об этом он сказал в своём выступлении на торжественной встрече в канун профессионального праздника, который работники надзорного ведомства отметят уже в это воскресенье, 12 января, передаёт «Первый канал». По словам генпрокурора, те, чьё призвание — стоять на страже закона, во все времена отличались преданностью делу, обострённым чувством справедливости и высоким профессионализмом.

Например, многодетная мать из Санкт-Петербурга обратилась в прокуратуру после того, как её супруг отправился служить в зону СВО. Старшая дочь Кристина училась в Медицинском университете на платной основе, но перевестись на бюджет по квоте для детей военнослужащих не удалось. В вузе сослались на нехватку бюджетных мест. Ректору внесли прокурорское представление, после чего вопрос быстро решился.

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Зурабишвили пообещала с помощью Запада «вырвать Грузию из когтей России»
11 января 2025, 19:58

Саломе Зурабишвили (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Бывший президент Грузии пообещала при помощи Запада «вырвать Грузию из когтей России». Об этом она заявила во время встречи со сторонниками оппозиции в Зугдиди.
Экс-президент сообщила, что 20 января намерена посетить инаугурацию президента США Дональда Трампа, куда её пригласил конгрессмен Джо Уилсон, сообщает издание «Взгляд».

«Редко когда у Грузии было столько друзей в Европе и США», — сказала Зурабишвили.

По её словам, во время поездки в Вашингтон она сумеет заручиться поддержкой западных стран, которые помогут «вырвать Грузию из когтей» России, которую бывший президент назвала «северным недругом».

Кроме того, Зурабишвили призвала оппозиционно настроенных сограждан продолжать акции протеста, чтобы это видели за рубежом. По её словам, помощь извне взаимосвязана с внутренними протестами.

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#акции
#грузия
#россия
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Кандидат на пост канцлера ФРГ Вайдель потребовала запустить «Северный поток»
11 января 2025, 19:16

Фото: istockphoto/guteksk7

Сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии (АдГ) и кандидат на пост канцлера ФРГ Алис Вайдель обратилась к властям страны с призывом возобновить поставки российского газа, используя для этого уцелевшую линию газопровода «Северный поток-2».
Такое предложение она озвучила на федеральном съезде партии, проходящем в городе Ризе в Саксонии, передаёт телеканал Welt. Ранее делегаты съезда утвердили Вайдель кандидатом на пост канцлера на внеочередных парламентских выборах, проведение которых назначено в Германии на 23 февраля.

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные повреждения трёх ниток газопроводов «Северный поток» и ещё не введённого в эксплуатацию «Северный поток-2». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у Кремля нет сомнений в причастности США к терактам на газопроводах. Генеральная прокуратура РФ возбудило уголовное дело по факту международного терроризма.

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#рф
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Вучич заявил о новой проблеме с поставками газа
Вучич: Азербайджан не сможет поставлять газ Сербии из-за проблем на Шах Дениз
11 января 2025, 18:46

Александр Вучич (Фото: kremlin.ru)

Азербайджан предупредил Сербию, что не сможет поставлять газ из-за проблем на месторождении Шах-Дениз. Об этом сообщил сербский лидер Александр Вучич на пресс-конференции по итогам встречи с заместителем госсекретаря США по вопросам управления и ресурсов Ричардом Верма.
По его словам, Баку предупредил Белград, что нет уверенности и ясности в том, какой период займет восстановление поставок газа. Президент подчеркнул, что «беда не приходит одна». Вучич имеет в виду санкции, которые ввели США против компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS).

Это означает, что страна начинает «намного сильнее и больше расходовать собственные резервы», заключил глава Сербии.

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#азербайджан
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В Литве грянул скандал из-за празднующего 9 Мая заместителя министра финансов
11 января 2025, 13:24

Фото: istockphoto/NejauPhoto

В Литве разразился нешуточный скандал. Причиной стала позиция заместителя министра финансов страны Валентина Гаврилова, который каждый год празднует День Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее замминистра ежегодно поздравлял своих подписчиков в социальных сетях с праздником 9 Мая, отмечая, что этот день важен для его семьи, так как его предки сражались против фашизма, напоминает LRT. По словам Гаврилова, необходимо чтить и проявлять уважение «к памяти дедов и других родственников».

Такая позиция не встретила понимания в литовских политических и государственных кругах. В офисе президента Литвы осудили поведение заместителя главы министерства финансов, а глава государства Гитанас Науседа через своих советников выразил мнение, что личная позиция Гаврилова в свете занимаемой им должности является «непонятной и неприемлемой».

Бывший министр культуры, депутат Сейма Симонас Кайрис назвал поведение замминистра проявлением «бытового советизма». Не поддержали Гаврилова и представители Социал-демократической партии, членом которой он является. Они предложили однопартийцу уйти в отставку либо прекратить праздновать 9 Мая.

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#9 мая
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#литва
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Депутат ГД Колесник заявил о нагнетании эскалации вокруг Калининградской области
11 января 2025, 11:40

Фото: istockphoto/OlyaSolodenko

Вокруг Калининградской области нагнетается напряжённость и раздувается военная эскалация. Об этом заявил член комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Колесник.
В разговоре с изданием «Лента.ру» он сообщил, что в настоящее время в польском Гданьске, который находится буквально в каких-то 50 километрах от Калининграда, накатным способом выгружаются танки. Также депутат рассказал о танковых колоннах, следовавших окружным путём вокруг Варшавы.

«То есть такое движение вооруженных сил вокруг Калининградской области прямо сейчас происходит, практически лязг гусениц слышен», — подчеркнул парламентарий.

Колесник отметил, что в Польше вдоль российских границ сейчас идёт мощнейшее передвижение войск НАТО. По его словам, вокруг Калининградской области завязывается «европейский военный узел», который придётся разрубать «если не мечом, то гиперзвуковым "Кинжалом"».

«Там потом ни от одной европейской страны ничего не останется, всё расплавится, пожалели бы своих», — заключил депутат.

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#калининград
#польша
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Глава МИД Украины раскрыл неожиданный «удар по Москве»
Сибига назвал ударом по Москве решение дипломатических вопросов Киева и Варшавы
11 января 2025, 10:52

Фото: iStock/alzay

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал разрешение противоречий между позициями Варшавы и Киева по теме событий на Волыни во время Второй мировой войны «ударом по Москве». Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано в Telegram-канале МИД Украины.
Сибига отметил, что Украина и Польша вместе «защищаются от российского империализма». По его словам, каждая решенная дипломатическая дилемма становится ударом по Москве.

Министр также выразил надежду на дальнейшую «имплементацию договоренностей», которая основана на взаимоуважении.

Ранее сообщалось, что Польша готова к наращиванию экспорта электричества Украине, если Словакия перестанет помогать ей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#украина
#министр
#польша
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Байден заявил о возможности Харрис стать президентом после Трампа
Байден заявил, что Харрис сможет баллотироваться в президенты через четыре года
11 января 2025, 09:22

Камала Харрис и Джо Байден (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Президент США Джо Байден заявил, что вице-президент Камала Харрис сможет баллотироваться на пост главы государства на следующих выборах, которые пройдут через 4 года. Об этом сообщает New York Post.
Действующий американский выразил мнение, что Харрис компетентна. По словам Байдена, решение о том, стоит ли ей участвовать в следующих президентских выборах вице-президент должна принять сама.

Президент добавил, что планирует оставаться на виду у общественности.

Напомним, Дональд Трамп набрал 312 голосов выборщиков против 226 у соперницы Камалы Харрис. Официально в должность президента США Трамп вступит 20 января 2025 года.

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#выборы
#президент
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Прибалтика должна принадлежать России, заявили в Госдуме
Депутат Журавлев заявил, что Прибалтика должна принадлежать России
11 января 2025, 09:01

Фото: iStock/Oleg Elkov

Если пересматривать результаты Второй мировой войны, по логике литовского президента Гитанаса Науседы, то Литва и вся Прибалтика должны принадлежать России. Об этом сообщил в разговоре с РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
По словам Журавлева, Россия не против получить Сувалкский коридор, территорию на границе Польши и Литвы, которая позволит наладить снабжение Калининградской области по суше.

РФ готова защищать свою землю «не только на словах», подчеркнул депутат. Журавлев заключил, что участь Литвы в случае конфликта «будет печальна», даже если за нее вступится Североатлантический альянс (НАТО).

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#россия
#нато
#рф
#литва
#прибалтика
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