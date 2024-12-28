Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ «Я не ваш слуга»: Фицо резко ответил на критику со стороны Зеленского

«Я не ваш слуга»: Фицо резко ответил на критику со стороны Зеленского

Фицо ответил на критику Зеленского словами «я не ваш слуга»
Роберт Фицо (Фото: kremlin.ru)

Роберт Фицо (Фото: kremlin.ru)

Премьер Словакии Роберт Фицо ответил на критику Владимира Зеленского за визит в Москву и заявил, что не является его слугой, а также пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину.
Ранее Зеленский раскритиковал Фицо за его визит в Москву и обратился к правоохранительным органам и спецслужбам Словакии, призвав их расследовать связи премьер-министра страны с Кремлем.

«Понимаю то, что по корыстным политическим причинам вам Запад дает практически все, что вы попросите, но я не ваш слуга, который не может выразить свое собственное мнение и который обязан только помогать вам и ничего от вас не ожидать», — заявил Фицо в ходе своего видеообращения в соцсетях.



Он добавил, что будет оценивать ситуацию с газом уже в январе и в случае необходимости Словакия прекратит поставку электроэнергии Украине, которая ей так необходима.

Фицо прибыл в Москву 22 декабря. В Кремле состоялась его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Читайте также:

Экономист Оленченко: Фицо мог обсудить с Путиным план по сохранению поставок газа

Премьер Словакии Фицо: плата Украины за западную авантюру — потеря территорий

Оппозиция в Словакии раскритиковала Фицо за визит в Москву
#плата
#страны
#мнение
#план
#встреча
#словакия
#зеленский
#запад
Guardian: в Британии подростков из Украины заставляют учить русский язык
28 декабря 2024, 06:22

Фото: iStock/andriano_cz

В школах Великобритании украинских подростков заставляют учить русский язык. Об этом пишет «Иносми» со ссылкой на Guardian.
В издании пишут, что с начала сво в Британию приехало порядка 34 тысяч украинских подростков. После заявлений о том, что в школах детей заставляют учить русский язык, киевские власти потребовали от правительства Соединенного Королевства обеспечить подросткам обучение на украинском языке.

Министерство образования Украины направило письмо министру образования Бриджет Филипсон с соответствующим заявлением. Также тысячи украинских граждан, которые живут в Британии, подписали петицию о введении украинского языка в школах. Они заявляют, что это исключительно важно для независимости, самосознания и будущего подростков.

Читайте также:

Посол РФ в Бельгии: НАТО увеличивает военный потенциал для конфликта с Россией

МГЛУ: сотни тысяч украинцев осуществляют мошеннические звонки на номера россиян

Бывший солдат ВСУ Кошелек: украинцы в заложниках у западных спецслужб
#русский язык
#обучение
#сво
#украина
#великобритания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Посол РФ в Бельгии: НАТО увеличивает военный потенциал для конфликта с Россией
28 декабря 2024, 05:30

Фото: iStock/Anna_Anikina

Посол РФ в Бельгии Александр Токовинин объяснил, что наращивание военного потенциала НАТО связано с подготовкой к конфликту с Россией. Об этом политик рассказал РИА Новости.
«Кроме того, речь идет о наращивании оборонного производства, раскручивании военной промышленности стран НАТО, в том числе в Европе, дальнейшем повышении военных расходов, активизации маневров. Все это - с прицелом на подготовку к конфликту с Россией», — заявил Токовинин.

При этом российская сторона не раз говорила о намерениях НАТО вступить в конфликт с РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что расширение альянса не станет причиной большей безопасности в Европе. Подобные действия НАТО несут агрессивный характер.

Читайте также:

К границам Тайваня приблизилось семь самолетов и пять кораблей армии Китая

«ВО»: американский комплекс ПРО THAAD впервые за 16 лет перехватил ракету

В Германии заявили о практически полной беззащитности против «Орешника»
#конфликт
#комплекс
#дмитрий песков
#нато
#рф
#бельгия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
К границам Тайваня приблизилось семь самолетов и пять кораблей армии Китая
28 декабря 2024, 04:57

Фото: iStock/Rich Townsend

Вооруженные силы Тайваня сообщили о приближении к границе семи самолетов и пяти кораблей Народно-освободительной армии Китая. Этим ведомство поделилось на своей странице в соцсети X.
«Семь самолетов НОАК и пять кораблей ВМС НОАК, действующих вокруг Тайваня, были обнаружены до 06:00 сегодня», — говорится в сообщении.
Один из самолетов пересек срединную линию и вошел в северную зону ПВО Тайваня. В ведомстве отметили, что вооруженные силы следили за ситуацией и отреагировали на нее соответствующим образом.

Тайвань с 1949 года находится под управлением собственной администрации. ​При этом Пекин настаивает, что территория ​числится как одна из провинций Китая.

Читайте также:

КНР ввела санкции против компаний США за продажу оружия Тайваню

В МИД Тайваня заявили, что извлекли уроки из российско-украинского конфликта

Посол РФ Моргулов: идеи Китая могут стать основой решения конфликта на Украине
#китай
#самолёты
#корабль
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп призвал Верховный суд отложить запрет TikTok в США для разрешения спора
28 декабря 2024, 03:25

Фото: iStock/grinvalds

Избранный президент США Дональд Трамп призвал Верховный суд отложить запрет TikTok в США, чтобы он разрешил спор после своего вступления в должность. Об этом пишут РИА Новости.
«Выигравший выборы президента США Дональд Трамп призвал верховный суд отсрочить введение в действие запрета на китайскую соцсеть TikTok, чтобы он успел разрешить спор уже после своего вступления в должность», — сообщают в агентстве.

В апреле этого года действующий президент США Джо Байден подписал закон, по которому TikTok переходит под управление американской компании под угрозой запрета работы на территории Штатов. Законопроект вступает в сиду 19 января, когда как Дональд Трамп вступает на должность главы государства 20 числа того же месяца. В СМИ отмечалось, что на прошлой неделе Трамп встречался с гендиректором TikTok Шоу Цзы.

В своем ходатайстве Трамп назвал соцсеть уникальной. Также он и сам является пользователем TikTok, где имеет почти 15 миллионов подписчиков.

Читайте также:

​​​​​Bloomberg: в США побит рекорд по количеству бездомных в стране

Министр финансов Йеллен: госдолг США достигнет потолка в середине января

Telegraph: Трамп станет первым, кто дважды посетит королевскую семью Британии
#сша
#дональд трамп
#соцсеть
#джо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Bloomberg: в США побит рекорд по количеству бездомных в стране
28 декабря 2024, 02:44

Фото: iStock/Srdjanns74

В США побит рекорд по количеству бездомных в стране. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад президентской администрации.
В январе 2024 года число бездомных в США достигло 772 тысяч человек. Этот результат является рекордным за 20-летнюю историю подобных исчислений. При этом в 2023 году в Штатах зафиксировали наличие 650 тысяч бездомных. В процентном выражении этот показатель вырос на 18%.

В издании отмечают, что резкий рост наблюдается среди бездомных семей с детьми, на 39%. Причинами данного явления называют высокую арендную плату, наплыв мигрантов и отсутствие доступного жилья.

Читайте также:

Министр финансов Йеллен: госдолг США достигнет потолка в середине января

Telegraph: Трамп станет первым, кто дважды посетит королевскую семью Британии

Подрядчик ВМС США пытался отремонтировать крейсер с помощью скотча
#сша
#бездомные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Министр финансов Йеллен: госдолг США достигнет потолка в середине января
28 декабря 2024, 01:57

Фото: iStock/alfexe

Министра финансов США Джанет Йеллен заявила, что государственный долг страны достигнет потолка в период с 14 по 23 января. Соответствующее письмо она направила в американский конгресс.
«Сейчас минфин ожидает достижения нового потолка с 14 по 23 января. В это время министерству потребуется принять экстренные меры», — написала Йеллен.

К тому же было отмечено, что со 2 января следующего года Штаты вернутся к фиксированному уровню потолка госдолга. Он был отменен в 2023 году после принятия закона о фискальной ответственности. Йеллен призвала конгресс изменить ситуацию, так как это может навредить кредитоспособности страны. На сегодняшний день размер государственного долга США составляет порядка 36,2 триллионов долларов.

Читайте также:

Сенатор конгресса США Ли: Украина стала универсальным символом отмывания денег

Telegraph: Трамп станет первым, кто дважды посетит королевскую семью Британии

Госдума сэкономила почти 1,4 млрд рублей в 2024 году
#сша
#минфин
#доллар
#конгресс сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД Франции: заключение президента Грузии Зурабишвили является неприемлемым
28 декабря 2024, 01:09

Фото: iStock/Denis Kabanov

Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил, что угрозы посадить в тюрьму президента Грузии Саломе Зурабишвили являются неприемлемыми. Об этом он написал в соцсети X.
«Угрозы «Грузинской мечты» посадить в тюрьму президента Саломе Зурабишвили неприемлемы и несовместимы ни с какими европейскими перспективами. Насилие и запугивание демонстрантов должны быть прекращены», — говорится в сообщении.

Причиной высказывания Аддада являются угрозы в сторону Зурабишвили со стороны правящей партии республики «Грузинская мечта». Также экс-глава государства не признает легитимность нынешнего парламента Грузии и новоизбранного президента Михаила Кавелашвили. Сама Зурабишвили пригрозила «падением режима» правящей партии страны.

Читайте также:

США наложили санкции на основателя правящей партии Грузии

Премьер Грузии рассказал о государственном финансировании оппозиции

Кобахидзе надеется, что что Зурабишвили сама уедет из резиденции
#грузия
#франция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова: Зеленский ненормальный и неадекватный человек, употребляющий наркотики
28 декабря 2024, 00:51

Фото: iStock/DmyTo

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что слушать Владимира Зеленского опасно, так как он ненормальный и неадекватный человек, употребляющий наркотики. Об этом политик сказала в своем интервью для RT.
«Во-первых, потому что он ненормальный человек. Это не фигура речи. Это не попытка обозвать его. Это факт. Это человек неадекватный, который находится постоянно под действием — опять же, давайте говорить и называть вещи своими именами — наркотиков», — заявила Захарова.

Представитель МИД РФ отметила, что Зеленский употребляет наркотические вещества на протяжении долгого времени. В связи с этим он становится опасен из-за власти и своих амбиций. При этом Зеленский постоянно делает заявления, противоречащие его прошлым высказываниям.

Также Захарова высказалась о статусе Зеленского на Украине. Дело в том, что срок его президентских полномочий истек еще в мае, в связи с чем в стране не могут описать его юридическое состояние. Захарова уточнила, что Зеленский уже находится вне каких-то законных рамок своих полномочий. Даже внутри самой Украины ведутся дебаты о том, как оценивать его статус.

Читайте также:

Белый дом: мирные переговоры по Украине нужно проводить с согласия Зеленского

Премьер Словакии Фицо: плата Украины за западную авантюру - потеря территорий

Шольц не будет поставлять ракеты Taurus Украине из-за конфликта между РФ и НАТО
#мид рф
#зеленский
#захарова
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Telegraph: Трамп станет первым, кто дважды посетит королевскую семью Британии
28 декабря 2024, 00:13

Фото: iStock/bukki88

Дональд Трамп станет первым избранным президентом в современной истории, кто дважды посетит с государственным визитом королевскую семью Великобритании. Об этом пишет газета Telegraph.
«Дональд Трамп станет первым избранным политиком в современной истории, который дважды посетит с государственным визитом королевскую семью», — говорится в сообщении.

МИД Великобритании уже готовит соответствующие приглашение, которое направят Трампу при его возвращении в Белый дом. Как пишут Telegraph, таким способом британский премьер Кир Стармер хочет построить крепкие отношения с избранным главой США. Для этого он использует заинтересованность Трампа в королевской семье.

В последний раз Трамп был в Великобритании во время первого президентского срока в 2019 году. После поездки у него остался собственный альбом с фотографиями.

Читайте также:

США скоро объявят о новом пакете помощи Украине, включающем средства ПВО

США наложили санкции на основателя правящей партии Грузии

«Катитесь в ад»: Трамп обратился к помилованным Байденом преступникам
#сша
#дональд трамп
#мид
#великобритания
Следите за нашими новостями
в удобном формате