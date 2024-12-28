«Я не ваш слуга»: Фицо резко ответил на критику со стороны Зеленского

Роберт Фицо (Фото: kremlin.ru)
Премьер Словакии Роберт Фицо ответил на критику Владимира Зеленского за визит в Москву и заявил, что не является его слугой, а также пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину.
Ранее Зеленский раскритиковал Фицо за его визит в Москву и обратился к правоохранительным органам и спецслужбам Словакии, призвав их расследовать связи премьер-министра страны с Кремлем.
Он добавил, что будет оценивать ситуацию с газом уже в январе и в случае необходимости Словакия прекратит поставку электроэнергии Украине, которая ей так необходима.
Фицо прибыл в Москву 22 декабря. В Кремле состоялась его встреча с президентом России Владимиром Путиным.
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«Понимаю то, что по корыстным политическим причинам вам Запад дает практически все, что вы попросите, но я не ваш слуга, который не может выразить свое собственное мнение и который обязан только помогать вам и ничего от вас не ожидать», — заявил Фицо в ходе своего видеообращения в соцсетях.
Он добавил, что будет оценивать ситуацию с газом уже в январе и в случае необходимости Словакия прекратит поставку электроэнергии Украине, которая ей так необходима.
Фицо прибыл в Москву 22 декабря. В Кремле состоялась его встреча с президентом России Владимиром Путиным.
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Элина Позднякова