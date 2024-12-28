Роберт Фицо (фото: kremlin.ru)
Суверенная политика премьера Словакии Роберта Фицо может вдохновить лидеров других стран и поможет вернуть здравый смысл в Европу. Об этом заявил политолог Александр Дудчак, комментируя слова Фицо о том, что Украина заплатит за «западную авантюру» своей территорией и присутствием иностранных войск.
«Словакия — одна из немногих стран, где руководство проводит суверенную политику в интересах людей, которые выбирали эту власть. Фицо пытается достучаться до европейских лидеров. Если таких стран будет больше, то ситуация в ЕС изменится. Действия в интересах США будут пересмотрены, и, возможно, европейцы вернутся к здравому смыслу», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.В то же время Владимир Зеленский решил продолжить публичную перепалку с Фицо и заявил, что пророссийская позиция Словакии приведет к разрыву страны с Евросоюзом, сообщают argumenti.ru. Так лидер киевского режима отреагировал на угрозу словацкого премьера прекратить поставки электричества на Украину в ответ на остановку Киевом транзита российского газа в Европу.
«Любые произвольные решения в Братиславе <...> не приведут к остановке импорта электричества в Украину, но точно могут привести к разрыву действующей власти Словакии с Европейским сообществом», — заявил Зеленский.Читайте также:
Стало известно, что Евросоюз собирается делать с Украиной
Украине предрекли потери сотен миллионов долларов
Продолжается публичная перепалка между Зеленским и Фицо
Данил Пономарев